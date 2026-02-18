¿Qué sanción podría recibir Prestianni tras el escándalo con Vinícius en la Champions League?

El partido por la UEFA Champions League entre el Benfica y el Real Madrid tuvo un momento escandaloso que empañó la gran fiesta que se dio en Lisboa: Vinicius Jr. denunció que Gianluca Prestianni, futbolista argentino del club portugués, le dijo "Mono" en un encontronazo posterior al gran tanto del brasileño para el 1-0 final.

La situación se dio avanzado el segundo tiempo, segundos después del gol de Vinicius que le dio la ventaja al Madrid en el Estadio Da Luz. Los futbolistas de las Águilas se tomaron a mal la celebración del brasileño y, en el tumulto, se habría dado la repudiable situación entre el formado en Vélez y el ex Real Madrid.

El árbitro activó el protocolo anti racismo y el VAR entró en acción, aunque no hubo una imagen contundente que demuestre lo denunciado por el carioca. El argentino se tapó la boca con la camiseta, y es la palabra de uno contra la del otro.

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg | DeFodi Images/GettyImages

El artículo 14 del reglamento de la UEFA podría ir con los tapones de punta contra el futbolista del Benfica, ya que el mismo confirma que “Cualquier entidad o persona que insulte la dignidad humana de un individuo por cualquier motivo estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada”. A la espera del partido de vuelta, se espera que el asunto siga trayendo cola.

Mourinho estalló contra Vinicius: "Hay algo que no va bien"

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg | DeFodi Images/GettyImages

Luego del partido, Mourinho, entrenador del Benfica, analizó de manera llamativa lo sucedido poniendo el foco sobre la celebración ampulosa del futbolista del Madrid: “Cuando pasa en tantos estadios, siempre con los mismos, hay algo que no va bien. Le dije a Vini: 'Marcaste un golazo, ¿por qué lo celebraste así? ¿Por qué no puedes celebrar un gol con la alegría de ser un gran jugador?' Este club tiene a Eusebio como leyenda, un jugador negro… Benfica no es un club racista".

