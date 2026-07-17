¿Qué selecciones fueron campeonas del mundo en Mundiales consecutivos? La marca histórica que persigue Argentina

Luego de superar 2-1 a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo 2026, la selección argentina se clasificó a una nueva final y quedó ante la posibilidad de alcanzar una marca que ningún país logra desde hace más de seis décadas.

El próximo domingo 19 de julio, la Albiceleste enfrentará a España por el título mundial y, si consigue imponerse, no solo sumará su cuarta estrella, sino que se convertirá en el primer combinado desde Brasil 1962 en ganar dos Mundiales seguidos.

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A lo largo de la historia de la cita mundialista, solo dos selecciones consiguieron consagrarse campeonas en ediciones consecutivas. La primera fue Italia, que marcó una época dorada durante la década del 30.

Italia, la primera selección en defender la corona mundial

La Azzurra levantó el trofeo en 1934 como local, en una final ante Checoslovaquia que tuvo que definir en tiempo extra. Tras comenzar perdiendo, Italia logró igualar con un gol de Raimundo Orsi y luego encontró el tanto del campeonato gracias a Angelo Schiavio para imponerse 2-1.

Cuatro años más tarde, el conjunto italiano volvió a demostrar su dominio en Francia 1938. Con Vittorio Pozzo como entrenador, derrotó al seleccionado anfitrión en cuartos de final, eliminó a Brasil en semifinales y venció 4-2 a Hungría en la definición. Pozzo se mantiene hasta hoy como el único técnico capaz de ganar dos Mundiales.

Brasil y Pelé, la última gran dinastía mundialista

La segunda selección en lograr el bicampeonato fue Brasil, protagonista de una de las generaciones más recordadas de la historia del fútbol. La Canarinha conquistó Suecia 1958 y venció 5-2 al equipo anfitrión para conseguir su primera Copa del Mundo

Cuatro años después, en Chile 1962, volvió a repetir la conquista, aunque con una dificultad inesperada: Pelé sufrió una lesión en la fase de grupos y quedó marginado de la competencia. Ante esa ausencia, Garrincha tomó el liderazgo del equipo y fue clave para que Brasil superara 4-2 a Chile en semifinales y derrotara 3-1 a Checoslovaquia en la final.

El desafío de Argentina: romper una barrera de 64 años

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

Desde aquel bicampeonato brasileño, ningún campeón del mundo pudo repetir la hazaña en la siguiente copa. Selecciones como Alemania, Francia o Argentina llegaron con planteles competitivos después de conquistar la gloria, pero no lograron mantener el reinado.

Ahora, para conseguirlo, el conjunto de Lionel Scaloni deberá sostener una generación ganadora y demostrar que el título obtenido en Qatar 2022 no fue un hecho aislado para entrar en un grupo exclusivo e histórico.

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