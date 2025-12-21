¿Qué tan grave es la lesión que Jules Koundé sufrió en el Barcelona vs Villareal?

El FC Barcelona se impuso por 0-2 al Villarreal CF en su visita al Estadio de la Cerámica. El conjunto blaugrana sumó tres puntos clave gracias a los goles de Raphinha y Lamine Yamal, resultado que le permite cerrar el año como líder de LaLiga. Sin embargo, no todo son buenas noticias para el equipo dirigido por Hansi Flick, ya que podría perder a una pieza fundamental para la segunda mitad de la temporada: Jules Koundé.

El defensa francés tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 79 tras resentirse físicamente. Jules Koundé fue sustituido por Marc Casadó luego de presentar una molestia en la pierna derecha, lo que inicialmente encendió las alarmas en el cuerpo técnico.

Según los primeros reportes, el zaguero blaugrana podría estar fuera de actividad al menos cuatro semanas, un escenario que lo dejaría fuera de los compromisos de la Supercopa de España, programados entre el 7 y el 11 de enero.

Sin embargo, el panorama sería más alentador de lo previsto inicialmente para el cuadro catalán, ya que el estado del futbolista galo apunta a que no existiría una lesión de gravedad.

En declaraciones postpartido, Hansi Flick, técnico del Barcelona, dijo lo siguiente sobre la situación de Koundé de cara a los próximos compromisos:

No creo que la lesión de Jules Koundé sea grave. Dijo al salir que solo se trata de un calambre muscular y esperamos que así sea (…) Jules tuvo algunos problemas en los últimos tres o cuatro días. Estuvo enfermo Hansi Flick

El propio futbolista habló tras el silbatazo final ante el Villarreal. Cuestionado por la prensa, el seleccionado francés fue claro y contundente: aseguró que no tiene lesión alguna y que estará disponible para disputar la Supercopa de España a inicios de 2026.

Se espera que en las próximas horas el club blaugrana comparta un parte médico sobre el estado físico de su jugador.