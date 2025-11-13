¿Qué viene para Cade Cowell luego de perder terreno en Chivas?

Chivas ha comenzado a planificar el mercado de invierno y uno de los movimientos más probables es la salida de Cade Cowell. El futbolista mexicoamericano ha perdido protagonismo dentro del equipo y su ciclo en Guadalajara parece estar llegando a su fin.

Desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo rojiblanco, Cowell dejó de ser considerado una pieza relevante dentro del plantel. El técnico argentino ha implementado una estructura diferente y el extremo simplemente no encaja en sus planes inmediatos.

LE PONEN PRECIO 🤑



Cade Cowell no entraría en planes de Chivas y ya le habrían puesto precio para una posible salida.



❌ De acuerdo con Jesús Bernal, el mexicoamericano está en la puerta de salida de Chivas pues no entra en planes de Milito.



💰 La misma fuente asegura que los… pic.twitter.com/J0q0Juo7xA — Futbol Total (@futboltotal) November 12, 2025

La falta de minutos es el reflejo más evidente de su situación. Cowell no solo dejó de ser titular, sino que tampoco ha tenido oportunidades como revulsivo en los últimos encuentros de Liga MX. Esa ausencia constante en las convocatorias encendió las alarmas sobre su futuro.

En la directiva ya existe un consenso: escucharán ofertas por el jugador durante el mercado invernal. La intención es clara y directa, Chivas quiere abrirle la puerta para facilitar una salida ordenada y beneficiosa para ambas partes en diciembre.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El club ha definido un precio de salida cercano a los cuatro millones de dólares. Esa cifra corresponde exactamente a lo que la institución invirtió por Cowell en el invierno de 2024, cuando fue presentado como una apuesta de largo plazo para reforzar el ataque.

La idea del Rebaño sagrado no es perder dinero en la operación. Por el contrario, desean recuperar la inversión realizada hace apenas un año, aunque no descartan escuchar propuestas ligeramente superiores si algún club muestra interés concreto.

Las primeras señales apuntan a que su destino más probable sería un regreso a la MLS. En la liga estadounidense Cowell mantiene un mercado sólido y varios equipos lo identifican como un elemento atractivo por su juventud y potencial.

Su paso por Guadalajara deja altibajos, pero también la sensación de que nunca logró consolidarse plenamente en el estilo competitivo del fútbol mexicano. A sus 22 años, buscará reencontrarse con continuidad y confianza en un entorno que conoce bien.