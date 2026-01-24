"Queremos el Top 8", Álvaro Arbeloa ya piensa en su partido contra el Benfica en Champions League

Álvaro Arbeloa consiguió su tercer triunfo consecutivo al frente del Real Madrid en esta Jornada 21 de LaLiga, duelo en el que se midió al Villarreal, uno de los sinodales más complicados de la actual campaña.

El estratega español le ha dado otra cara al equipo, le ha puesto su esencia y ha conseguidor que sus jugadores saquen lo mejor de sí mismos, para muestra el encuentro de hoy en el que a pesar de las complicaciones salieron avantes, sabiendo que este empujón anímico les servirá para enfrentar el duelo de la UEFA Champions League a mitad de semana.

El trajín de partidos sigue para los merengues y este miércoles 28 de enero se medirán al Benfica en el Estadio da Luz como parte de la octava fecha de la fase de liga del campeonato europeo, un sitio que le trae buenos recuerdos a Arbeloa, ya que en la temporada 2013/14 lograron salir campeones de UCL al derrotar cuatro por uno al Atlético de Madrid.

Real Madrid v Atletico de Madrid - UEFA Champions League Final - UEFA | Manuel Queimadelos - UEFA/GettyImages

Con este recuerdo en la cabeza, el técnico aseguró en conferencia de prensa que además de ser una visita especial para los fanáticos blancos, el objetivo es mantenerse entre los primeros ocho puestos, algo que no será nada sencillo puesto que los portugueses también querrán pelear por meterse a la repesca.

Para todo el madridismo es un estadio muy especial. El objetivo es quedar cuanto más arriba en el Top 8. Ese es nuestro siguiente objetivo. Mañana a entrenar y a pensar en ese partido. Álvaro Arbeloa

De igual manera ante los cuestionamientos sobre el accionar del equipo, Arbeloa dejó claro que está más que satisfecho con la entrega que han tenido sus futbolistas, además de dejar claro que si bien el Submarino Amarillo no era un rival sencillo, el trabajo en equipo los sacó a flote.

El compromiso de los jugadores es innegable. El esfuerzo que han hecho en un campo como este, contra un rival que es un grandísimo equipo, evidentemente, es una victoria de grupo, de equipo. Muy felices de llevarnos los tres puntos. Álvaro Arbeloa

De manera momentánea los merengues dormirán como líderes en solitario en la Liga al llegar a 51 puntos, dos por encima del Barcelona que mañana se enfrenta al Real Oviedo. Además, buscarán recuperar jugadores ya que de momento cuentan con cinco lesionados entre los que está Antonio Rüdiger, Rodrygo, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao y Ferland Mendy.

