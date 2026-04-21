Querétaro vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

Se viene la penúltima fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, la correspondiente Jornada 16 se llevará acabo en casa del Club Querétaro, equipo que quiere cerrar dignamente el certamen y por su cuenta, el Club de Fútbol Cruz Azul quiere ganar a cómo dé lugar para tener la mejor posición posible.

De esa manera, les compartimos la información más relevante de este cotejo entre ambos clubes que tienen sus propios objetivos.

Pronóstico SI Fútbol

La entidad de La Corregidora está cerrando de mejor manera a comparación a su areanque de torneo, quieren terminar dignanmente el certamen y pueden sacarle un susto al cuadro de La Noria que vino de más a menos en la fase regular.

Pero a pesar de eso, creemos que la Máquina Celeste tiene lo necesario para sacar el resultado favorable y sumar las tres unidades.

Querétaro 1-2 Cruz Azul

¿A qué hora se juega el Querétaro vs Cruz Azul?

Ciudad : Querétaro

: Querétaro Estadio : La Corregidora

: La Corregidora Fecha : martes 21 de abril

: martes 21 de abril Hora: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX

La Corregidora será la sede del partido | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Querétaro vs Cruz Azul (últimos cinco partidos)

Querétaro: 1

1 Empate : 1

: 1 Cruz Azul: 3

Último partido entre ambos: 24/09/25 - Cuz Azul 2-2 Querétaro - Liga MX

Últimos 5 partidos

Querétaro Cruz Azul Mazatlán 1-1 Querétaro 17/04/26 Cruz Azul 1-1 Tijuana 18/04/26 Querétaro 3-1 Necaxa 11/04/26 Cruz Azul 1-1 LAFC 14/04/26 Querétaro 1-1 Juárez 07/04/26 América 1-1 Cruz Azul 11/04/26 Querétaro 1-0 Toluca 04/04/26 LAFC 3-0 Cruz Azul 07/04/26 Atlas 0-0 Querétaro 21/03/26 Cruz Azul 1-2 Pachuca 04/04/26

¿Cómo ver el Querétaro vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX México FOX One

Últimas noticias del Querétaro

Los Gallos Blancos ya están eliminados del torneo, pero han tenido una gran mejería después de un comienzo de certamen para el olvido, están cerrando el torneo sin derrotas.

En sus últimos cinco cotejos disputados, no han perdido, lo que marca una gran diferencia respecto a sus primeras fechas en el certamen.

Posible alineación de Querétaro (4-2-3-1): Santiago Hernández; Bayron Duarte, Lucas Abascia, Diego Reyes, Daniel Parra; Carlos Adriano, Santiago Homenchenko; Jhojan Julio, Jean Unjanque, Mateo Coronel, Ali Ávila.

Últimas noticias del Cruz Azul

Confirmado: La Maquinola está dentro de la Fase Final del torneo. 🚂💨



La pasión de los Celestes no podía faltar en #LaFiestaDeLaAfición. 👌



¡Ahí nos vemos, @CruzAzul! 🔵#ConMéxicoC26 pic.twitter.com/MfXvFVfaX5 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 20, 2026

Con el empate frente al conjunto fronterizo el cuadro celeste aseguró su estancia en la Fiesta Grande y se mantiene como cuarto lugar general.

Sin embargo, aún puede descender posiciones en las últimas dos fechas y también puede buscar el liderato aunque eso ya no depdende estrictamente de ellos.

Posible alineación de Cruz Azul (3-4-2-1): Andrés Gudiño; Willer Ditta, Amaury García, Erik Lira; José Rodarte, Carlos Rodríguez Jeremy Márquez, Omar Campos, José Paradela, Agustín Palavecino; Gabriel Fernández.

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