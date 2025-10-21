Querétaro vs Guadalajara: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Las Chivas de Guadalajara quieren seguir en franco ascenso y en esta Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX les toca visitar a los Gallos del Querétaro en La Corregidora, partido que se llevará a cabo este miércoles 22 de octubre como parte de otra fecha doble del balompié mexicano.
El Rebaño Sagrado llega a la alza luego de conseguir cuatro triunfos consecutivos en este torneo, esto después del descalabro que sufrieron contra el Toluca en la novena fecha. Mientras que los queretanos son un sube y baja, ya que tienen un resultado negativo como el de la jornada pasada también contra los choriceros, pero una semana antes habían derrotado al Puebla.
Este encuentro suele regalarnos goles y es que ya se suman once partidos consecutivos en los que por lo menos cae un gol, esto en cualquiera de las dos sedes. Además, los rojiblancos tienen tres encuentros sin derrota en la ciudad de los acueductos.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Querétaro vs Guadalajara?
Ciudad: Querétaro, Querétaro
Fecha: miércoles 22 de octubre
Horario: 21:00 (hora de EE.UU.), 19:00 horas (México), 05:00 horas (día después en España)
Estadio: La Corregidora
¿Cómo se podrá ver el Querétaro vs Guadalajara en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Sin transmisión por TV
Vix
México
Fox Sports
Caliente TV
España
Sin transmisión por TV
Bet365
Últimos cinco partidos de Querétaro
Rival
Resultado
Competición
Toluca
4-0 D
Liga MX
Puebla
3-1 V
Liga MX
Tigres
0-2 D
Liga MX
Cruz Azul
2-2 E
Liga MX
Pachuca
0-2 V
Liga MX
Últimos cinco partidos de Guadalajara
Rival
Resultado
Competición
Mazatlán
2-0 V
Liga MX
Pumas
1-2 V
Liga MX
Puebla
0-2 V
Liga MX
Necaxa
3-1 V
Liga MX
Toluca
0-3 D
Liga MX
Últimas noticias de Querétaro
Los Gallos Blancos cayeron cuatro por cero frente a los Diablos Rojos del Toluca la pasada jornada y ahora tendrán que luchar contra la estadística, misma que los deja mal parados a la hora que las Chivas visitan La Corregidora y es que ya son tres partidos sin triunfo para los locales.
Últimas noticias de Guadalajara
De conseguir tres puntos en este partido y esperando el resultado positivo de Toluca sobre Xolos, el chiverío podría meterse entre los primeros seis equipos del campeonato y así estar de manera momentánea en Cuartos de Final de forma automático, esto a falta de disputar cuatro fechas en el Apertura 2025.
Posibles alineaciones
Querétaro
Portero: Guillermo Allison
Defensas: Jaime Gómez, Diego Reyes, Santiago Homenchenko, Omar Mendoza
Centrocampistas: Ángel Zapata, Lucas Rodríguez, Rodrigo Bogarin, Eduardo Armenta, Jonathan Perlaza
Delanteros: Ali Ávila
Guadalajara
Portero: Raúl Rangel
Defensas: Richard Ledezma, Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo, Bryan González
Centrocampistas: Omar Govea, Fernando González, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez
Delanteros: Armando González
Pronóstico SI
El Rebaño Sagrado viene en buena racha y sumado al mal paso de los Gallos, podríamos ver un resultado positivo para los tapatíos sin nada de qué alarmarse, un triunfo por dos goles les daría todavía mayores posibilidades de meterse a zona de clasificación.
Querétaro 0-2 Guadalajara
