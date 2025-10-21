Sports Illustrated Fútbol

Querétaro vs Guadalajara: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Chivas visitará a los Gallos Blancos a la espera de conseguir tres puntos y escalar puestos en la clasificación
Carlos Reyes|
Chivas v Queretaro - Torneo Clausura 2025 Liga MX
Chivas v Queretaro - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Las Chivas de Guadalajara quieren seguir en franco ascenso y en esta Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX les toca visitar a los Gallos del Querétaro en La Corregidora, partido que se llevará a cabo este miércoles 22 de octubre como parte de otra fecha doble del balompié mexicano.

El Rebaño Sagrado llega a la alza luego de conseguir cuatro triunfos consecutivos en este torneo, esto después del descalabro que sufrieron contra el Toluca en la novena fecha. Mientras que los queretanos son un sube y baja, ya que tienen un resultado negativo como el de la jornada pasada también contra los choriceros, pero una semana antes habían derrotado al Puebla.

Este encuentro suele regalarnos goles y es que ya se suman once partidos consecutivos en los que por lo menos cae un gol, esto en cualquiera de las dos sedes. Además, los rojiblancos tienen tres encuentros sin derrota en la ciudad de los acueductos.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Querétaro vs Guadalajara?

Ciudad: Querétaro, Querétaro

Fecha: miércoles 22 de octubre

Horario: 21:00 (hora de EE.UU.), 19:00 horas (México), 05:00 horas (día después en España)

Estadio: La Corregidora

¿Cómo se podrá ver el Querétaro vs Guadalajara en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

Sin transmisión por TV

Vix

México

Fox Sports

Caliente TV

España

Sin transmisión por TV

Bet365

Últimos cinco partidos de Querétaro

Rival

Resultado

Competición

Toluca

4-0 D

Liga MX

Puebla

3-1 V

Liga MX

Tigres

0-2 D

Liga MX

Cruz Azul

2-2 E

Liga MX

Pachuca

0-2 V

Liga MX

Últimos cinco partidos de Guadalajara

Rival

Resultado

Competición

Mazatlán

2-0 V

Liga MX

Pumas

1-2 V

Liga MX

Puebla

0-2 V

Liga MX

Necaxa

3-1 V

Liga MX

Toluca

0-3 D

Liga MX

Últimas noticias de Querétaro

Los Gallos Blancos cayeron cuatro por cero frente a los Diablos Rojos del Toluca la pasada jornada y ahora tendrán que luchar contra la estadística, misma que los deja mal parados a la hora que las Chivas visitan La Corregidora y es que ya son tres partidos sin triunfo para los locales.

Últimas noticias de Guadalajara

De conseguir tres puntos en este partido y esperando el resultado positivo de Toluca sobre Xolos, el chiverío podría meterse entre los primeros seis equipos del campeonato y así estar de manera momentánea en Cuartos de Final de forma automático, esto a falta de disputar cuatro fechas en el Apertura 2025.

Kevin Escamilla, Jose Canale, Franco Russo, Gabriel Rey
Chivas vs Querétaro - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Posibles alineaciones

Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Jaime Gómez, Diego Reyes, Santiago Homenchenko, Omar Mendoza

Centrocampistas: Ángel Zapata, Lucas Rodríguez, Rodrigo Bogarin, Eduardo Armenta, Jonathan Perlaza

Delanteros: Ali Ávila

Guadalajara

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Richard Ledezma, Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo, Bryan González

Centrocampistas: Omar Govea, Fernando González, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez

Delanteros: Armando González

Pronóstico SI

El Rebaño Sagrado viene en buena racha y sumado al mal paso de los Gallos, podríamos ver un resultado positivo para los tapatíos sin nada de qué alarmarse, un triunfo por dos goles les daría todavía mayores posibilidades de meterse a zona de clasificación.

Querétaro 0-2 Guadalajara

