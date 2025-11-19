¿Quién apunta a ser el primer refuerzo invernal de Chivas?

Chivas ya trabaja en su primer fichaje del mercado invernal y el elegido es Eduardo Águila, defensa central del Atlético de San Luis. El club tapatío quiere asegurar cuanto antes su llegada, marcada como prioridad absoluta en la reestructura del plantel.

El defensor ya había sido objetivo del Rebaño durante el verano pasado. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron lo suficiente y el movimiento terminó por enfriarse, dejando pendiente un interés que ahora regresa con más fuerza.

En Guadalajara consideran que Águila es el perfil exacto que necesita Gabriel Milito para consolidar su línea defensiva. Su lectura de juego, anticipo y capacidad para jugar en bloque alto lo convierten en una opción ideal para el sistema del entrenador.

Chivas está dispuesto a abrir la cartera para conseguirlo. La directiva entiende que la operación no será sencilla, pero existe voluntad total para presentar una oferta sólida que convenza a Atlético de San Luis de desprenderse del zaguero.

Desde el entorno del futbolista existe plena disposición para el cambio. Eduardo Águila ve con buenos ojos la oportunidad de dar un salto a un club de mayor exigencia y competir por un puesto en uno de los equipos más mediáticos del país.

Su incorporación también aceleraría movimientos internos. Si Águila firma, el principal sacrificado sería Gilberto Sepúlveda, defensor que no entra en los planes de Milito. El técnico considera que su estilo y características no encajan en el proyecto que busca construir.

La salida de Sepúlveda sería un paso natural para abrir espacio en la plantilla y equilibrar la rotación defensiva. El club analizará ofertas, ya que es un jugador con mercado en la Liga MX y su salida ayudaría económicamente al proceso.

Chivas quiere cerrar la operación en el arranque del mercado para evitar competencia y asegurar una pretemporada completa con su nuevo defensor. El objetivo es fortalecer el eje central y corregir deficiencias que han afectado al equipo en los últimos torneos.