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Sports Illustrated

¿Quién es el ganador con la Bota de Oro del Mundial en caso de empate a goles?

El premio al máximo goleador de la Copa del Mundo tiene sus particularidades a la hora de definirse.
Bruno Pernigotti|
Kylian Mbappé, el último ganador de la Bota de Oro mundialista
Kylian Mbappé, el último ganador de la Bota de Oro mundialista | Mark Metcalfe - FIFA/GettyImages

Uno de los premios más prestigiosos que entrega la FIFA en la premiación del Mundial es, además del trofeo al campeón, la Bota de Oro: el máximo goleador de la Copa del Mundo es galardonado con un bello trofeo, que decora un rendimiento superlativo a lo largo de los ahora ocho encuentros.

A lo largo de la historia este premio ha sido recibido por grandes jugadores, con Kylian Mbappé ganándolo en la última edición gracias a su hattrick en la final ante Argentina. Antes de él, Harry Kane, Thomas Müller y James Rodríguez fueron algunos de los ganadores en los Mundiales del 2018, 2010 y 2014 respectivamente.

Herbert Hainer, Franz Beckenbauer, Thomas Mueller
Thomas Müller recibe la Bota de Oro de manos de Franz Beckenbauer | Miguel Villagran/GettyImages

¿Quién es el ganador con la Bota de Oro del Mundial en caso de empate a goles?

Si dos jugadores (o más) terminan la Copa del Mundo empatados en goles, la FIFA tiene dos criterios de desempate claros: las asistencias y la cantidad de minutos jugados.

El que tenga mayor cantidad de pases gol se ganará el trofeo de la Bota de Oro, mientras que en caso de persistir la igualdad lo ganará el que menor tiempo en cancha tuvo, premiando así el promedio de gol por minuto jugado.

La carrera a la Bota de Oro del Mundial 2026

Lionel Messi
Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

El Mundial 2026 está siendo brillante para las figuras, con varios jugadores importantes rompiéndola y batiendo récords. Kylian Mbappé, con un partido más, y Leo Messi tienen seis goles cada uno, mientras que Harry Kane y Erling Haaland, ambos con el partido de 16avos de final ya jugado, aparecen con cinco.

JUGADOR

SELECCIÓN

GOLES

PARTIDOS

LIONEL MESS

ARGENTINA

6

3

KYLIAN MBAPPÉ

FRANCIA

6

4

ERLING HAALAND

NORUEGA

5

3

HARRY KANE

INGLATERRA

5

4

OUSMANE DEMBÉLÉ

FRANCIA

4

4

VINICIUS JR

BRASIL

4

4

La carrera marcha de manera tremendamente pareja y el premio de la Bota de Oro se va a definir, probablemente, en la gran final. En caso de ganar el francés, se convertirá en el primero en ganar el trofeo dos veces. Asimismo, Leo Messi todavía no ganó este galardón individual y seguramente sea un objetivo personal

Todos los ganadores de la Bota de Oro de los Mundiales

Edición

Jugador

País

Goles

¿Fue campeón?

España 1982

Paolo Rossi

Italia

6

Si

México 1986

Gary Lineker

Inglaterra

6

No

Italia 1990

Salvatore Schillaci

Italia

8

Estados Unidos 1994

Hristo Stoichkov y Oleg Salenko

Bulgaria y Rusia

6

No

Francia 1998

Davor Šuker

Croacia

6

No

Corea-Japón 2002

Ronaldo

Brasil

8

Si

Alemania 2006

Miroslav Klose

Alemania

5

No

Sudáfrica 2010

Thomas Müller

Alemania

5

No

Brasil 2014

James Rodríguez

Colombia

6

No

Rusia 2018

Harry Kane

Inglaterra

6

No

Qatar 2022

Kylian Mbappé

Francia

8

No

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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