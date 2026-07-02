¿Quién es el ganador con la Bota de Oro del Mundial en caso de empate a goles?
Uno de los premios más prestigiosos que entrega la FIFA en la premiación del Mundial es, además del trofeo al campeón, la Bota de Oro: el máximo goleador de la Copa del Mundo es galardonado con un bello trofeo, que decora un rendimiento superlativo a lo largo de los ahora ocho encuentros.
A lo largo de la historia este premio ha sido recibido por grandes jugadores, con Kylian Mbappé ganándolo en la última edición gracias a su hattrick en la final ante Argentina. Antes de él, Harry Kane, Thomas Müller y James Rodríguez fueron algunos de los ganadores en los Mundiales del 2018, 2010 y 2014 respectivamente.
¿Quién es el ganador con la Bota de Oro del Mundial en caso de empate a goles?
Si dos jugadores (o más) terminan la Copa del Mundo empatados en goles, la FIFA tiene dos criterios de desempate claros: las asistencias y la cantidad de minutos jugados.
El que tenga mayor cantidad de pases gol se ganará el trofeo de la Bota de Oro, mientras que en caso de persistir la igualdad lo ganará el que menor tiempo en cancha tuvo, premiando así el promedio de gol por minuto jugado.
La carrera a la Bota de Oro del Mundial 2026
El Mundial 2026 está siendo brillante para las figuras, con varios jugadores importantes rompiéndola y batiendo récords. Kylian Mbappé, con un partido más, y Leo Messi tienen seis goles cada uno, mientras que Harry Kane y Erling Haaland, ambos con el partido de 16avos de final ya jugado, aparecen con cinco.
JUGADOR
SELECCIÓN
GOLES
PARTIDOS
LIONEL MESS
ARGENTINA
6
3
KYLIAN MBAPPÉ
FRANCIA
6
4
ERLING HAALAND
NORUEGA
5
3
HARRY KANE
INGLATERRA
5
4
OUSMANE DEMBÉLÉ
FRANCIA
4
4
VINICIUS JR
BRASIL
4
4
La carrera marcha de manera tremendamente pareja y el premio de la Bota de Oro se va a definir, probablemente, en la gran final. En caso de ganar el francés, se convertirá en el primero en ganar el trofeo dos veces. Asimismo, Leo Messi todavía no ganó este galardón individual y seguramente sea un objetivo personal
Todos los ganadores de la Bota de Oro de los Mundiales
Edición
Jugador
País
Goles
¿Fue campeón?
España 1982
Paolo Rossi
Italia
6
Si
México 1986
Gary Lineker
Inglaterra
6
No
Italia 1990
Salvatore Schillaci
Italia
8
Estados Unidos 1994
Hristo Stoichkov y Oleg Salenko
Bulgaria y Rusia
6
No
Francia 1998
Davor Šuker
Croacia
6
No
Corea-Japón 2002
Ronaldo
Brasil
8
Si
Alemania 2006
Miroslav Klose
Alemania
5
No
Sudáfrica 2010
Thomas Müller
Alemania
5
No
Brasil 2014
James Rodríguez
Colombia
6
No
Rusia 2018
Harry Kane
Inglaterra
6
No
Qatar 2022
Kylian Mbappé
Francia
8
No
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo