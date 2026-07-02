Uno de los premios más prestigiosos que entrega la FIFA en la premiación del Mundial es, además del trofeo al campeón, la Bota de Oro: el máximo goleador de la Copa del Mundo es galardonado con un bello trofeo, que decora un rendimiento superlativo a lo largo de los ahora ocho encuentros.

A lo largo de la historia este premio ha sido recibido por grandes jugadores, con Kylian Mbappé ganándolo en la última edición gracias a su hattrick en la final ante Argentina. Antes de él, Harry Kane, Thomas Müller y James Rodríguez fueron algunos de los ganadores en los Mundiales del 2018, 2010 y 2014 respectivamente.

Thomas Müller recibe la Bota de Oro de manos de Franz Beckenbauer | Miguel Villagran/GettyImages

¿Quién es el ganador con la Bota de Oro del Mundial en caso de empate a goles?

Si dos jugadores (o más) terminan la Copa del Mundo empatados en goles, la FIFA tiene dos criterios de desempate claros: las asistencias y la cantidad de minutos jugados.

El que tenga mayor cantidad de pases gol se ganará el trofeo de la Bota de Oro, mientras que en caso de persistir la igualdad lo ganará el que menor tiempo en cancha tuvo, premiando así el promedio de gol por minuto jugado.

La carrera a la Bota de Oro del Mundial 2026

Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

El Mundial 2026 está siendo brillante para las figuras, con varios jugadores importantes rompiéndola y batiendo récords. Kylian Mbappé, con un partido más, y Leo Messi tienen seis goles cada uno, mientras que Harry Kane y Erling Haaland, ambos con el partido de 16avos de final ya jugado, aparecen con cinco.

JUGADOR SELECCIÓN GOLES PARTIDOS LIONEL MESS ARGENTINA 6 3 KYLIAN MBAPPÉ FRANCIA 6 4 ERLING HAALAND NORUEGA 5 3 HARRY KANE INGLATERRA 5 4 OUSMANE DEMBÉLÉ FRANCIA 4 4 VINICIUS JR BRASIL 4 4

La carrera marcha de manera tremendamente pareja y el premio de la Bota de Oro se va a definir, probablemente, en la gran final. En caso de ganar el francés, se convertirá en el primero en ganar el trofeo dos veces. Asimismo, Leo Messi todavía no ganó este galardón individual y seguramente sea un objetivo personal

Todos los ganadores de la Bota de Oro de los Mundiales

Edición Jugador País Goles ¿Fue campeón? España 1982 Paolo Rossi Italia 6 Si México 1986 Gary Lineker Inglaterra 6 No Italia 1990 Salvatore Schillaci Italia 8 Estados Unidos 1994 Hristo Stoichkov y Oleg Salenko Bulgaria y Rusia 6 No Francia 1998 Davor Šuker Croacia 6 No Corea-Japón 2002 Ronaldo Brasil 8 Si Alemania 2006 Miroslav Klose Alemania 5 No Sudáfrica 2010 Thomas Müller Alemania 5 No Brasil 2014 James Rodríguez Colombia 6 No Rusia 2018 Harry Kane Inglaterra 6 No Qatar 2022 Kylian Mbappé Francia 8 No