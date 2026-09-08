¿Quién es Iván Tona? El posible nuevo refuerzo del América para el Apertura 2026

A pesar de su buen arranque en el Apertura 2026 de la Liga MX, la directiva del Club América trabaja en cerrar refuerzos antes de que cierre el mercado de fichajes. De acuerdo con los reportes recientes, las Águilas estarían muy cerca de fichar a Iván Tona, mediocampista de Xolos de Tijuana.

El reportero Julio Ibáñez, de la cadena TUDN, reveló que el contención de 26 años llegará al cuadro de Coapa. El insider americanista dio como un hecho la llegada de Tona y afirmó que el futbolista fue pedido por Guillermo Almada.

Iván Tona es refuerzo del América, llega de Xolos el medio de contención y vendrá un central. @TUDNMEX @TUDNUSA https://t.co/3NHjbt72DU — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) September 8, 2026

Según este reporte, Iván Tona habría sido la segunda opción del América en esa posición, tras no haber podido firmar a Luis Chávez, futbolista del Dynamo de Moscú.

¿Quién es Iván Tona?

El futbolista, originario de Hermosillo, Sonora, se ha convertido en un jugador clave en el esquema de Sebastián 'Loco' Abreu.

En mediocampista de contención suma 531 minutos en seis jornadas disputadas en el Apertura 2026.

Tona se puede desempeñar como pivote, mediocampista central o incluso mediocampista ofensivo. Su estilo de juego ha sido comparado con el de Erik Lira, contención de Cruz Azul.

Austin FC v Club Tijuana - Leagues Cup Phase One | Daniel Jefferson/GettyImages

El futbolista sonorense llegará a las Águilas para fortalecer la mitad de la cancha. Peleará la titularidad con Alan Cervantes, Santiago Naveda, Érick Sánchez, además de Ícaro de Conceicao y Edwin Cerrillo, nuevas incorporaciones para el Apertura 2026.