¿Quién es la joven estrella del Mundial Sub-20 por la que se pelean el Real Madrid y el FC Barcelona?

El Mundial Sub 20 está teniendo un nombre propio que destacó en lo individual durante la fase de grupos. Un futbolista que la rompió con la selección mexicana, gracias a actuaciones por encima del nivel del torneo, que trajeron consigo el interés de varios gigantes europeos, incluyendo el Real Madrid y el FC Barcelona.

Con apenas 16 años, Gilberto Mora ha sido pieza clave del Tri, marcando tres goles y una asistencia en la etapa inicial del principal certamen juvenil de FIFA. Esto ha despertado la atención de merengues y blaugranas, de cara a la posibilidad de fichar a la citada perla.

Es que reportes del diario Mundo Deportivo aseguraron que la escuadra culé sigue muy de cerca la evolución del joven talento, a quien ya había tenido en su radar desde el año pasado. Asimismo, TUDN indicó que el club catalán incluso invitó a Mora a entrenar en La Masia, su prestigiosa academia, con el objetivo de familiarizarlo con la filosofía del Barça y evaluar su adaptación al estilo de juego.

Sin embargo, las citadas fuentes agregaron que el Madrid también monitorea de cerca al centrocampista ofensivo que pertenece al filial de los Xolos de Tijuana en la Liga MX, motivo por el cual no se debe descartar una nueva batalla entre los dos gigantes españoles por hacerse con el fichaje de una promesa del balompié.

Por otro lado, el interés en Mora no se limita a España, dado que poderosas escuadras de la Premier League como el Arsenal, el Manchester City y el Manchester United también habrían enviado ojeadores para seguir su desempeño en el torneo que se realiza en Chile. Eso sí, nadie podrá completar el fichaje del exquisito futbolista hasta que no cumpla la mayoría de edad.

¿Cuáles son las características del juego de Gilberto Mora?

El canterano de los Xolos es un mediapunta clásico; el tradicional “10” creativo que actúa con libertad por detrás del centro-delantero, y que destaca por su visión, su capacidad para filtrar pases precisos entre líneas y generar oportunidades para los extremos, carrileros, volantes "llegadores" y, evidentemente, atacantes.

De igual forma, Mora posee una técnica depurada, así como gran lectura de la situación y una notable inteligencia táctica; además, suele partir desde el costado izquierdo, donde aprovecha su habilidad para realizar diagonales hacia el medio y perfilarse con su pierna derecha, con la que busca remates potentes y colocados. En definitiva, un talento precoz con el sello, al parecer, de "distinto".

