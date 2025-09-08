¿Quién es la mujer de Lionel Messi?

En el último compromiso entre Argentina y Venezuela en el Monumental de Núñez, una escena previa al himno reflejó el costado más familiar de Lionel Messi, quien ingresó al campo acompañado por sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro—, y juntos no dejaban de mirar hacia la tribuna.

Estaban buscando a Antonela Roccuzzo, la madre de los tres pequeños y esposa del astro del Inter Miami desde 2017, cuando se casaron en la ciudad natal de ambos, Rosario. Han mantenido una relación estable desde que eran niños y hay una gran conexión entre ambos.

Antonela y Messi se conocen desde muy pequeños, ya que la mujer de 37 años de edad es prima de un amigo de la infancia del futbolista. Aunque hubo una etapa en la que se separaron, se rencontraron después en Barcelona, cuando Messi ya jugaba en el Barça.

Aunque se le ha visto como una mujer muy apegada a su familia y a la vida hogareña, Roccuzzo es licenciada en Nutrición y también ha trabajado como imagen de algunas marcas. A Thiago lo trajo al mundo en 2012, a Mateo en 2015 y a Ciro en 2018.

No ha ejercido profesionalmente su carrera, ya que desde muy temprano se mudó a Barcelona con Messi y desde entonces lo ha acompañado en cada una de las ciudades a las que se ha mudado, como a París en su etapa en el PSG y ahora a Miami con el Inter.

Roccuzzo ha sido discreta y familiar, a pesar de ser la mujer del que es considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia. Sin embargo, su perfil elegante, su buena forma física y su rol de madre, la han convertido en una figura muy querida en las redes sociales.

Messi y Antonela son oriundos de Rosario | IMAGO

La "Boda del Siglo"

El matrimonio entre Roccuzzo y Messi fue catalogada como una de las uniones más célebres del deporte, reconocida como la "Boda del Siglo". Se llevó a cabo el 30 de junio de 2017, en el Hotel City Center de Rosario.

En un evento familiar y acogedor, asistieron cerca de 260 personas, entre ellas grandes figuras del balompié y la farándula. No faltaron Luis Suárez, Gerard Piqué asistió junto a su entonces esposa Shakira, Ángel Di María, Sergio Agüero, Xavi Hernández, Carles Puyol, entre otros.

Para ese evento, hubo un gran dispositivo de seguridad y todo salió tal lo planeado. Fue una celebración muy argentina, con comida y música típica del país sureño.

Más noticias sobre Leo Messi