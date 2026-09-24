¿Quién es Lennart Karl, el jugador del Bayern Múnich que sigue el Real Madrid?

El Bayern Múnich puede llegar a ponerse en aprietos en los próximos mercados de fichajes: Lennart Karl tiene que renovar el contrato que expira en 2029, algo que puede llegar a representarles un dolor de cabeza si hay clubes que empiezan a tentarlo con no poner la firma en un nuevo vínculo para irse libre.

Uno de los clubes que está seriamente interesado en contar con sus servicios es el Real Madrid, que ya empezó a interiorizarse sobre su situación y podría avanzar con ofertas en los próximos mercados, aunque el Bayern suele ser un equipo que se pone firme ante intereses de otras instituciones por sus jugadores.

Lennart Karl nació el 22 de febrero de 2008 en Frammersbach y llegó al llegó al Bayern Campus en 2022 tras romperla en las formativas del Viktoria Aschaffenburg y Eintracht Frankfurt. Su ascenso de categorías se dio muy rápido, acorde a su calidad: en 2025 pasó del sub 17, al sub 19 y rápidamente al primer equipo, debutando en el Mundial de Clubes cuando todavía tenía 17 años.

FC Bayern Munchen v Auckland City FC: Group C - FIFA Club World Cup 2025 | Joe Robbins/ISI Photos/GettyImages

El 22 de octubre de 2025, ya afianzado en el primer equipo del Bayern, marcó contra el Club Brugge y se convirtió, con 17 años y 242 días, en el alemán más joven en marcar en la UEFA Champions League.

Actualmente lleva 29 partidos de Bundesliga, con 6 goles y una asistencia. En la UEFA Champions League dijo presente en nueve oportunidades, con cuatro tantos en su cuenta personal. La DFB Pokal no le ha sido nada esquiva, ya que la ganó y aportó al equipo de gran manera.

Ya integra la selección absoluta de Alemania tras haber pasado por las formativas, aunque una lesión muscular importante en el muslo le impidió jugar el Mundial 2026. Debutó con la camiseta de Die Mannschaft en marzo de este año con 18 años y 33 días, ubicándose entre los diez jugadores más jóvenes en debutar con dicha camiseta.

Germany v Finland - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

En cuanto a su estilo, Karl es un atacante zurdo con una enorme capacidad para el uno contra uno, con un cambio de ritmo excepcional y con una gran capacidad para generar peligro desde el tiro de media y larga distancia. A pesar de su corta edad, es un futbolista al que parece no pesarle el contexto y eso le representa un diferencial comparado a otros jugadores de su camada.

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