Orlando Gill se convirtió en el héroe de la histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, tras eliminar aAlemania por los 16avos de final.



El arquero sostuvo a la Albirroja con una serie de atajadas decisivas durante los 120 minutos y fue uno de los principales responsables de que el partido llegara a la definición por penales. Allí, atajó dos, más que clave para el éxito de los de Alfaro.

¿Quién es Orlando Gill? El héroe de Paraguay que eliminó a Alemania del Mundial 2026

A sus 26 años, Gill atraviesa el mejor momento de su carrera. El guardameta paraguayo defiende el arco de San Lorenzo de Almagro, club al que llegó en 2024 y donde terminó consolidándose como titular. Su rendimiento también le abrió las puertas de la selección paraguaya, con la que se ganó un lugar en el Mundial 2026.

Nacido el 11 de junio de 2000 en la ciudad paraguaya de San Lorenzo, el arquero mide 1,99 metros y se caracteriza por su presencia en el juego aéreo y sus reflejos bajo los tres palos. Formado en el Club Sportivo San Lorenzo de Paraguay, dio el salto al fútbol argentino y hoy es una de las piezas más importantes del conjunto azulgrana.

Su actuación frente a Alemania terminó de instalar su nombre en la escena internacional. Con varias intervenciones clave para evitar el gol alemán, Orlando Gill fue una de las figuras del encuentro y confirmó por qué es uno de los futbolistas paraguayos con mayor proyección de cara al futuro.