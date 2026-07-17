¿Quién es Slavko Vinčić? El árbitro de la gran final del Mundial 2026

La selección argentina y el combinado de España se enfrentarán este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey para definir al nuevo campeón de la Copa del Mundo 2026. Para un compromiso de semejante magnitud, la FIFA designó al esloveno Slavko Vinčić como árbitro principal.

Una trayectoria consolidada en la élite

Nacido el 25 de noviembre de 1979 en Maribor, Eslovenia, Vinčić es árbitro internacional FIFA desde 2010. Debutó en la máxima categoría de su país en 2007 y, con el paso de los años, se consolidó como uno de los jueces de mayor prestigio de la UEFA.

El árbitro de la final de la Copa del Mundo es Slavko Vincic (esloveno). pic.twitter.com/RIUFDTMMHK — Gastón Edul (@gastonedul) July 17, 2026

En su carrera acumula más de 500 partidos oficiales, incluidos encuentros internacionales en distintas competencias. Entre los momentos más importantes de su recorrido sobresale la final de la UEFA Champions League 2024, además de haber dirigido la final de la Europa League en 2022 y partidos decisivos de Eurocopas y Mundiales.

Sus antecedentes con Argentina y España

Vinčić ya conoce de cerca a ambas selecciones. Con Argentina tiene un único antecedente oficial: fue el árbitro de la sorpresiva derrota por 2-1 frente a Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022, un resultado que terminó siendo el punto de partida del camino hacia el título para el equipo de Lionel Scaloni.

En contraparte, dirigió a España en cinco oportunidades, con un balance favorable para la Roja de tres victorias y dos empates. Entre esos encuentros figuran compromisos de la Eurocopa y de la UEFA Nations League.

Durante el Mundial 2026 también tuvo una destacada participación al arbitrar los encuentros entre Brasil y Marruecos, Jordania y Argelia, y México frente a Ecuador en los dieciseisavos de final.

Durante esos encuentros exhibió 15 tarjetas amarillas, con un promedio de tres por partido, además de una expulsión y un penal sancionado; ese rendimiento fue uno de los factores que la FIFA tuvo en cuenta para confiarle la final entre Argentina y España.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

La polémica que marcó su carrera

Más allá de su prestigio internacional, el nombre de Vinčić quedó envuelto en una fuerte controversia en mayo de 2020. El árbitro fue detenido durante un operativo policial en Bosnia y Herzegovina contra una organización vinculada a la prostitución, el narcotráfico y la tenencia ilegal de armas.

Aún así, tras ser interrogado fue liberado esa misma noche sin recibir cargos. El propio juez explicó que había asistido a un almuerzo por invitación y que desconocía las actividades que se desarrollaban en el lugar. Tanto la justicia bosnia como la Federación Eslovena de Fútbol respaldaron su versión y nunca iniciaron acciones disciplinarias en su contra: "estaba en el sitio equivocado en el momento inadecuado", señalaron, por lo que el episodio quedó definitivamente cerrado sin consecuencias disciplinarias

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