¿Quién es Xavi Espart, la nueva revelación del FC Barcelona?

Xavi Espart Font nació el 21 de mayo de 2007 en Barcelona y llegó a las categorías inferiores del conjunto azulgrana en 2015, procedente del Vilassar. En sus primeros años en La Masía se desempeñó principalmente como mediocampista, aunque su capacidad para interpretar diferentes posiciones terminó abriéndole otra puerta dentro del equipo.

Su evolución lo llevó a desempeñarse también como lateral derecho y, posteriormente, a ocupar el costado izquierdo. Una adaptación que parecía circunstancial terminó convirtiéndose en una de las grandes noticias del inicio de temporada. Con solo tres fechas disputadas de LaLiga, Espart ya se ganó un lugar habitual en el once de Hansi Flick.

🚨 CRAZY STAT: Xavi Espart is the only Barcelona player who has played every single minute in La Liga so far. pic.twitter.com/vhBhgvnXXo — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 6, 2026

La particularidad es que el futbolista es diestro y no tiene como posición natural el lateral izquierdo. Sin embargo, su lectura del juego, precisión con la pelota y capacidad para asociarse le permitieron resolver rápidamente las exigencias de una zona que requiere movimientos y perfiles diferentes.

La confianza de Flick

Espart no solo recibió minutos, sino que fue elegido por encima de otras alternativas del plantel del FC Barcelona; mientras el entrenador repartió protagonismo entre los centrales y laterales disponibles, el canterano mantuvo su presencia en el equipo titular. Incluso jugadores como Alejandro Balde y João Cancelo quedaron fuera de sus decisiones iniciales.

Su actuación frente al Rayo Vallecano fue especialmente destacada: participó en 89 acciones, recuperó ocho pelotas, ganó cinco duelos y completó un 92% de sus pases. En campo rival alcanzó un 88% de precisión y en campo propio acertó todos sus envíos. Además, aportó una asistencia.

El próximo desafío

Más allá de su talento con la pelota, Espart también está mostrando una condición física que le permite competir al ritmo del primer equipo blaugrana. "Es un jugador top", destacó el técnico alemán.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Alex Caparros/GettyImages

El gran reto ahora será consolidarse defensivamente; deberá perfeccionar los movimientos específicos de un lateral y enfrentarse de manera constante a extremos y delanteros de primer nivel. Su transformación todavía está en desarrollo, pero el comienzo ya despertó expectativas en el Barcelona.

Además, Espart cuenta con experiencia internacional en las categorías juveniles de España y fue campeón de Europa Sub-19, otro antecedente que refuerza el perfil de una de las jóvenes apuestas que Flick empieza a convertir en realidad.

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