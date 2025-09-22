El Balón de Oro es el premio individual más codiciado del fútbol mundial, que reconoce cada año a los mejores jugadores masculinos y femeninos.

La revista francesa France Football es la creadora del premio y su prestigio no ha hecho más que crecer desde su creación en 1956.

Grandes figuras de todos los tiempos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se encuentran entre los ganadores anteriores . Leyendas del fútbol como Diego Maradona y Pelé recibieron Balones de Oro honoríficos al finalizar sus carreras.

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2021 | FRANCK FIFE/GettyImages

El Théâtre du Châtelet de París acoge la gala de premios en la noche más glamurosa del deporte. Con tanto prestigio en torno al galardón, los ganadores debían ser recompensados ​​con un trofeo digno, a la altura de la grandeza del reconocimiento.

Pero ¿quién diseña y fabrica el premio Balón de Oro?

¿Quién fabrica el trofeo del Balón de Oro?

Desde su creación, el trofeo del Balón de Oro ha sido diseñado y elaborado por la casa de joyería francesa Mellerio (dits Meller), una de las casas de joyería más antiguas de Europa, fundada en 1613.

La versión actual del trofeo fue diseñada por François Mellerio y ha sido elaborada a mano por un orfebre llamado Jean-Phillipe durante la última década.

El proceso de fabricación comienza seis meses antes de la entrega del trofeo y se necesitan alrededor de 100 horas de trabajo para dar vida al trofeo del Balón de Oro.

Primero, se sueldan dos semiesferas de latón con un soplete. Un grabador dibuja a mano las costuras para que la esfera parezca un balón de fútbol. El balón se ajusta para que encaje perfectamente sobre una base de pirita.

Finalmente, después de un intenso pulido, se añade una capa de oro puro de 24 quilates y se graba el trofeo con el logotipo del Balón de Oro de France Football y el nombre del ganador.

“La producción del Balón de Oro sigue siendo profundamente artesanal”, declaró Jean-Pierre a Soccer Bible en 2024. “Diseñar un trofeo como el Balón de Oro es como seguir una receta de cocina, con pasos precisos”.

“Saber que el Atelier Mellerio contribuyó a la creación de un trofeo que simboliza la excelencia en el fútbol es un gran orgullo”.

Mellerio dits Meller también diseña y fabrica los trofeos de Roland Garros (Abierto de Francia).