¿Quién gana más: Luis Enrique o Mikel Arteta?

Luis Enrique y Mikel Arteta son los dos estrategas que han llegado hasta el final de la UEFA Champions League: el del París Saint-Germain intentará ganar su tercera Orejona, la segunda desde que está en el club de la capital francesa, mientras que el del Arsenal buscará convertirse en el entrenador más importante de la historia de la entidad del norte de Londres.

La final se jugará el sábado 30 de mayo en el imponente Puskas Arena de Budapest y consagrará al nuevo dueño del continente, además de clasificarlo a la Supercopa de Europa contra el Aston Villa que se jugará una vez finalizado el Mundial 2026 en Norteamérica y servirá como puntapié de la nueva temporada.

A continuación, comparamos sus salarios.

El precio de la experiencia

Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025 | Justin Setterfield/GettyImages

El París Saint-Germain contrató muchos entrenadores de grandísimo prestigio en las últimas décadas con un solo objetivo: ser campeón de Europa. Esto recién llegó de la mano de Luis Enrique en la temporada 2024/25, cuando vencieron por goleada al Inter de Milán en la gran final disputada en Múnich. Ahora, en Budapest, el entrenador con pasado en el FC Barcelona y la selección de España intentará unir a su club al selecto grupo de instituciones bicampeonas del continente.

Salario bruto anual: €12.000.000

Salario neto anual: €8.300.000

El valor del sentido de pertenencia

Crystal Palace v Arsenal - Premier League | David Price/GettyImages

A pesar de los múltiples golpes, el Arsenal siguió apostando por un entrenador de la casa y le paga en consecuencia, ya que sabían que tarde o temprano los títulos importantes iban a llegar. Arteta quedará en la historia como el míster que cortó la racha de 22 años sin ganar la Premier League, y está solamente a un partido de ganar la primera UEFA Champions League en la historia Gunner.

Salario bruto anual: €17.400.000

Salario neto anual: €9.600.000

Comparación final

Entrenador Equipo Sal. bruto anual Sal. neto anual Luis Enrique París Saint-Germain €12.000.000 €8.300.000 Mikel Arteta Arsenal €17.400.000 €9.600.000

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