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Sports Illustrated

¿Quién gana más: Luis Enrique o Mikel Arteta?

Uno de estos dos será el entrenador campeón de Europa a partir del 30 de mayo.
Bruno Pernigotti|
Arsenal FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final First Leg
Arsenal FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final First Leg | Jean Catuffe/GettyImages

Luis Enrique y Mikel Arteta son los dos estrategas que han llegado hasta el final de la UEFA Champions League: el del París Saint-Germain intentará ganar su tercera Orejona, la segunda desde que está en el club de la capital francesa, mientras que el del Arsenal buscará convertirse en el entrenador más importante de la historia de la entidad del norte de Londres.

La final se jugará el sábado 30 de mayo en el imponente Puskas Arena de Budapest y consagrará al nuevo dueño del continente, además de clasificarlo a la Supercopa de Europa contra el Aston Villa que se jugará una vez finalizado el Mundial 2026 en Norteamérica y servirá como puntapié de la nueva temporada.

A continuación, comparamos sus salarios.

El precio de la experiencia

Luis Enrique
Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025 | Justin Setterfield/GettyImages

El París Saint-Germain contrató muchos entrenadores de grandísimo prestigio en las últimas décadas con un solo objetivo: ser campeón de Europa. Esto recién llegó de la mano de Luis Enrique en la temporada 2024/25, cuando vencieron por goleada al Inter de Milán en la gran final disputada en Múnich. Ahora, en Budapest, el entrenador con pasado en el FC Barcelona y la selección de España intentará unir a su club al selecto grupo de instituciones bicampeonas del continente.

Salario bruto anual: €12.000.000
Salario neto anual: €8.300.000

El valor del sentido de pertenencia

Mikel Arteta
Crystal Palace v Arsenal - Premier League | David Price/GettyImages

A pesar de los múltiples golpes, el Arsenal siguió apostando por un entrenador de la casa y le paga en consecuencia, ya que sabían que tarde o temprano los títulos importantes iban a llegar. Arteta quedará en la historia como el míster que cortó la racha de 22 años sin ganar la Premier League, y está solamente a un partido de ganar la primera UEFA Champions League en la historia Gunner.

Salario bruto anual: €17.400.000
Salario neto anual: €9.600.000

Comparación final

Entrenador

Equipo

Sal. bruto anual

Sal. neto anual

Luis Enrique

París Saint-Germain

€12.000.000

€8.300.000

Mikel Arteta

Arsenal

€17.400.000

€9.600.000

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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