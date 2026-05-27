¿Quién gana más: Ousmane Dembélé o Bukayo Saka?

Arsenal y París Saint-Germain se verán las caras en la gran final de la UEFA Champions League el próximo sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, donde los franceses buscarán unirse al selecto grupo de los bicampeones de Europa y los ingleses intentarán romper el maleficio de las copas internacionales.

Las comparaciones no demoran en aparecer cuando se trata de una final de estas características, y ellas suelen demostrar muchas cosas interesantes. En esta oportunidad, contrastamos los salarios de las figuras de cada equipo.

El valor de tener al Balón de Oro

Paris Saint-Germain FC v AJ Auxerre - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Xavier Laine/GettyImages

Tener al vigente ganador del Balón de Oro tiene un precio, aunque para el PSG no es algo difícil de afrontar. Ousmane Dembélé es el futbolista mejor pago de la plantilla del equipo parisino, premiando así su pasado y actualidad, ya que jugó en clubes como el FC Barcelona y es una fija en el armado de la selección francesa comandada por Didier Deschamps.

En la actual temporada jugó 22 de 34 partidos posibles de la Ligue 1, con un aporte de diez goles y siete asistencias. En la UEFA Champions League disputó 12 de 16, con siete tantos y dos pases gol.

Salario bruto anual: €27.270.000

Salario neto anual: €15.000.000

La creciente gran figura Gunner

Crystal Palace v Arsenal - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

El Arsenal rompió la mala racha y levantó el trofeo de la Premier League tras 22 años, algo que venían peleando por conseguir hace rato, muchas veces quedándose sin gasolina sobre el final de la competencia. Uno de los responsables de este presente es Bukayo Saka, joven futbolista Gunner y referente dentro y fuera de la cancha.

Saka jugó 31 de los 38 partidos del equipo del norte de Londres en la Premier League, con siete tantos e igual cantidad de asistencias. En la UEFA Champions League disputó 10 de 14 posibles, con tres goles y dos pases gol.

Salario bruto anual: €17.726.064

Salario neto anual: €9.752.802

Comparativa final

Jugador Club Sal. bruto anual Sal. neto anual Ousmane Dembélé PSG €27.270.000 €15.000.000 Bukayo Saka Arsenal €17.726.064 €9.752.802

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