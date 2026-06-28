¿Quién ganará el Mundial 2026? Esto predicen ChatGPT, Gemini y Claude tras la fase de grupos

Todos tienen sus favoritos para ganar el Mundial. La mayoría de los caminos apuntan hacia selecciones que ya levantaron la Copa del Mundo en alguna ocasión. Francia, España, Argentina, Inglaterra o Brasil aparecen entre los candidatos, aunque una sorpresa nunca queda descartada. Consultamos distintos modelos de inteligencia artificial para conocer cuál es su elección y estas fueron las respuestas.

Opta, ChatGPT y Claude coinciden en un punto. Francia, Argentina y España están siempre en el top de las proyecciones. Cada sistema usa métodos diferentes para llegar a su pronóstico, aunque las tres herramientas terminan ubicando a un grupo muy parecido entre los aspirantes al título.

El superordenador de Opta Analyst realizó 25.000 simulaciones tomando en cuenta estadísticas, rendimiento durante la fase de grupos y datos de torneos anteriores. El resultado ubicó a Les Bleus en el primer lugar con un 18.7% de probabilidad de conquistar la Copa del Mundo. Argentina aparece inmediatamente después con un 16.3% y España completa el podio con un 13.5%. Inglaterra figura cuarta con un 9.7%, Brasil quinta con un 6.5% y Colombia recibe un 3.2%.

ChatGPT también coloca a Francia, Argentina y España como los principales candidatos. A partir de distintos modelos estadísticos, simulaciones y sistemas de calificación, la conclusión apunta hacia ese mismo grupo. Incluso aparece una proyección distinta desarrollada mediante un algoritmo de aprendizaje automático que ubica a la Roja en la primera posición por encima de Inglaterra, Francia y Alemania. Ese modelo se basó tambien en resultados internacionales, cuotas de apuestas, valor de mercado de los planteles y rendimiento individual de los futbolistas.

Gemini también entregó su evaluación. "Con la fase de grupos del Mundial 2026 llegando a su fin y los 16avos de final asomándose, el panorama de candidatos se ha aclarado bastante. Si tuviera que elegir un ganador de acuerdo a lo demostrado hasta ahora, voy por un bicampeonato de Argentina o la consagración definitiva de Francia", expresó.

"Los Bleus llegan liderando las casas de apuestas gracias a un plantel físicamente superlativo y un Kylian Mbappé letal. La vigente campeona, Argentina, mantiene intacta su solidez mental. No podemos descartar a España. Pero, por regularidad, jerarquía individual y funcionamiento, el título quedará entre franceses y argentinos", agregó.

Kylian Mbappe, Francia | Daniela Porcelli/GettyImages

Claude eligió un camino diferente y se inclinó por Francia. "Le voy a Francia. La razón principal es Mbappé. Está en la cima de su carrera y con hambre de ganar algo grande con la selección. Lo que hace realmente peligrosa a Francia, de todas formas, va más allá de Mbappé, también cuenta con una calidad enorme en todas las líneas", dijo.

Claude también explicó por qué dejó a otros candidatos un escalón por debajo. "Argentina depende demasiado de Messi, que tiene 38 años. España juega muy bien al fútbol y todavía quiero verla en el partido definitivo. Brasil lleva muchos años sin ganar el Mundial. Así que mi elección es Francia campeón y Mbappé como el gran jugador del torneo", concluyó.

Las respuestas cambian según el modelo utilizado, aunque el grupo de candidatos se mantiene prácticamente igual. Ahora llega el turno del campo de juego, donde las predicciones quedarán a prueba durante la fase de eliminación.