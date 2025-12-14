El fenómeno Lamine Yamal trasciende la cancha: el extremo del FC Barcelona de tan solo 18 años es una de las figuras más rutilantes del fútbol actual y, fundamentado en sus rendimientos dentro del campo de juego, se perfila a ser un ídolo de época para muchos chicos.

Uno de los indicadores es la venta de camisetas, ya que grandes y niños quieren portar la 10 del FC Barcelona con el nombre del canterano, tal como lo hicieron generaciones anteriores con futbolistas como Leo Messi o Ronaldinho.

En total, se estima que hay más de 1.315.000 camisetas con la estampa del joven maravilla dando vueltas por el planeta, sin contar las del mercado informal. Con esta aplastante cifra, el chico de la Masía se posicionó como el futbolista que más jerseys vendió en el 2025. Cabe recordar que, a mitad de año, cambió su dorsal al mítico 10 para el inicio de la campaña 2025/26 y quedó segundo de Ousmane Dembélé en la carrera por ganar el Balón de Oro.

Lamine Yamal Renews With Fc Barcelona Until 2031 | Europa Press News/GettyImages

Este número supera a las 1.2 millones de camisetas que vendió Leo Messi entre el Inter Miami y la selección Argentina y las de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr y el combinado portugués. Mbappé vendió un millón, Lewandowski 1.1 millones y Vinicius Jr. aparece quinto sin superar el millón.

En lo que va de la temporada, Lamine Yamal lleva jugados 18 partidos, con ocho goles y diez asistencias entre LaLiga, donde su FC Barcelona es puntero con siete puntos de diferencia sobre el Real Madrid, y la UEFA Champions League, donde están sufriendo para meterse entre los primeros ocho y clasificarse así a los octavos de final de la competencia de manera directa. Además, cabe destacar que se perdió cinco partidos por la pubalgia que lo tuvo a maltraer entre septiembre y octubre, fechas clave del inicio de la temporada.