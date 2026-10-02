¿Quién podría heredar la 10 de Lionel Messi?

Falta menos de una semana para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Una trayectoria de 21 años llega a su fin y, poco a poco, la Albiceleste transita el duelo por un adiós que deseaba postergar para siempre.

Su salida va a dejar vacante la emblemática camiseta 10, que también vistió Diego Maradona y que suele quedar reservada para futbolistas determinantes. Lionel Scaloni evitó adelantar una decisión y afirmó que, hasta el martes, el dorsal le pertenece a Messi. Después llegará el momento de elegir.

La discusión ya está instalada entre los hinchas y cinco nombres reúnen más motivos que otros para entrar en consideración.

5. Franco Mastantuono

Franco Mastantuono, Argentina | DIEGO LIMA/GettyImages

De los cinco nombres de esta lista, Mastantuono cuenta con una particularidad que nadie puede quitarle y es que ya vistió la 10 de la selección. Lo hizo ante Ecuador en septiembre de 2025, cuando Messi no estuvo disponible. Ese partido fue apenas su tercera aparición con Argentina. Ahora, convocado nuevamente después de quedar afuera del Mundial 2026, vuelve a estar entre los candidatos. Scaloni lo definió como un talento que tiene que ser cuidado.

4. Lautaro Martínez

Lautaro Martinez, Argentina | Hernan Cortez/GettyImages

Recorrido, jerarquía y goles. Forma parte de la Albiceleste desde 2018 y dijo presente prácticamente desde que asumió Scaloni. Además, conoce perfectamente el dorsal porque lo llevó durante su etapa en Racing y actualmente lo usa en el Inter de Milán. Con Argentina su recorrido está más identificado con el 22, lo que podría llevarlo a mantener su número habitual, pero el segundo máximo goleador de la era Scaloni no deja de ser un candidato.

3. Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister, Argentina | Erick W. Rasco/GettyImages

Otro que conoce muy bien ese dorsal porque lo utilizó en Argentinos Juniors, el Brighton y actualmente también lo lleva en el Liverpool. En la selección, viene con el 20 desde que hizo su explosión futbolística en el Mundial de Qatar. Es uno de los contendientes a heredar el número por su experiencia en el equipo y capacidad para participar de la elaboración y la finalización del juego, que lo convierten en uno de los jugadores más determinantes. Regularidad y continuidad.

2. Enzo Fernández

Enzo Fernandez, Argentina | Image Photo Agency/GettyImages

Enzo nunca tuvo que llevar la 10 para convertirse en uno de los mejores de Argentina. Al igual que Mac Allister, irrumpió de lleno en Qatar 2022, donde ganó el premio al mejor futbolista joven del Mundial. Desde entonces, el 24 quedó asociado a su recorrido con la Albiceleste. Ahora, con el retiro de Messi, es uno de los jugadores que entra en la discusión por la influencia que adquirió dentro del mediocampo y por pertenecer a la generación que va a conducir el siguiente tramo del ciclo.

1. Nico Paz

Nico Paz, Argentina | Luciano Bisbal/GettyImages

Es, posiblemente, el candidato que más resuena para ser el heredero. En especial después del partido del miércoles contra Bolivia. El 10 del Como manejó el juego ofensivo, convirtió y asistió a Cristian Romero. Apenas lleva 12 partidos con Argentina y ya anotó dos goles. Messi fue uno de sus primeros avales cuando, en 2024, destacó su capacidad para entender el juego y aseguró que tenía un futuro enorme. Dos años después, ese elogio puede significar algo más.

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