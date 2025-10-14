Si bien el camino no ha sido nada sencillo para Chivas, de a poco el equipo encuentra las vías para avanzar dentro de la Liga MX. El equipo está en zona de repesca y no se descarta que puedan pelear por el pase directo a liguilla sobre el cierre del torneo, algo que dependerá al cien por ciento del mismo Guadalajara.

Aunque las primeras semanas fueron complicadas, todo apunta a que el proyecto de Gabriel Milito es el adecuado. El respaldo al técnico es total. Mientras tanto, el área deportiva continúa con la reestructuración de la plantilla de cara al próximo mercado, incorporando más nombres a la lista de descartes.

Hace semanas se informó que las dos primeras bajas de Chivas en invierno serán Javier Hernández y Alan Pulido. Ninguno de los delanteros convence a Milito, por lo que el área deportiva no tiene intención de renovarles el contrato.



Chivas v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El 'Chicharito' representó un fichaje histórico en términos financieros, pero su rendimiento deportivo ha sido decepcionante. En su segunda etapa con Chivas, Hernández ha acaparado titulares por cuestiones extradeportivas, pero su aporte en el campo ha sido mínimo, con apenas tres goles en dos años desde su regreso al Rebaño.



Las otras dos bajas que contempla Chivas

A estas dos salidas confirmadas podrían sumarse otros dos nombres. El primero es Gilberto Sepúlveda. El 'Tiba' ha pasado de ser el central más prometedor de la cantera a convertirse en una incógnita. Actualmente, es un suplente que, cuando juega, suele cometer errores propios de la inexperiencia.



El segundo es el también defensa central Luis Olivas. El mexicano no ha logrado estar a la altura del desafío. Ha pasado más tiempo cedido fuera del equipo que como parte de la plantilla. En este semestre, en el que fue considerado por el club, su presencia ha sido prácticamente nula.



Por ahora, no está claro si estas dos bajas abrirán la puerta para que Chivas busque un defensa central en el mercado de invierno.

