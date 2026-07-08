¿Quién será el campeón del Mundial 2026 tras los octavos de final según la Inteligencia Artificial?

El Mundial 2026 avanzó hasta tener sus mejores ocho selecciones, que saltaron a los cuartos de final tras ganar sus respectivos partidos de octavos de final. La ansiedad corre más rápido y la IA ayuda a calmar con sus pronósticos.

Según Chat GPT, Francia tiene un 31% de chances de hacerse de la Copa del Mundo en la previa de los cuartos de final, con España siguiéndola de cerca con un 24% y Argentina completando el podio con 18% de posibilidades.

Esta selección está completamente justificada en rendimientos: Les Bleus arrasaron sus primeros cuatro partidos y se metieron en cuartos con un triunfo muy trabajado ante Paraguay, que optó por un bloque bajo y estirar el partido. Son los máximos candidatos con un Mbappé en llamas, aunque el camino de aquí en más será cada vez más complejo.

FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRA | CHARLY TRIBALLEAU/GettyImages

Por su parte, España sufrió para eliminar a Portugal, ganándole por la mínima con un gol de Mikel Merino en la adición del tiempo regular tras un partido sin mucho brillo. Argentina tuvo que llevar adelante una remontada épica para pasar de ronda: en el minuto 79' perdía 2-0 con Egipto, pero con una ráfaga lo igualó y en el adicionado revirtió el resultado con un cabezazo histórico de Enzo Fernández.

Los cuartos de final arrancarán este jueves con el cruce entre Francia y Marruecos, continuará el viernes y el sábado tendrá sus últimos dos partidos. Martes y miércoles son los días marcados para las semifinales, mientras que la final del Mundial será el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Así se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Francia vs Marruecos (jueves 9 en Boston)

(jueves 9 en Boston) Bélgica vs España (viernes 10 en Los Ángeles)

(viernes 10 en Los Ángeles) Inglaterra vs Noruega (sábado 11 en Miami)

(sábado 11 en Miami) Argentina vs Suiza (sábado 11 en Kansas City)

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