¿Quién será el campeón del mundo 2026 según la Inteligencia Artificial tras las semifinales?

El Mundial 2026 tendrá su final el próximo domingo 19 de julio en Nueva Jersey, con Argentina y España peleando por la copa más preciada del planeta.

Los actuales campeones vienen de eliminar a Inglaterra en un partido cargadísimo de emoción y buscarán ser los primeros bicampeones mundiales en más de 60 años. Los dirigidos por Lionel Scaloni arrancaron perdiendo con gol de Anthony Gordon, aunque lo dieron vuelta con un bombazo de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez.

Por su parte, la Furia Roja se cargó a Francia en un partido extraordinario y llega con la ilusión de bordarle la segunda estrella a su escudo. En un encuentro recontra parejo se encontró un penal burdo de Lucas Digne que Mikel Oyarzabal cambió por gol, mientras que en el complemento fue Pedro Porro quien puso cifras definitivas al triunfo del equipo de Luis de la Fuente.

En ese marco, la IA de Chat GPT eligió a su candidato para levantar el trofeo el domingo en el césped del MetLife Stadium.

El nuevo campeón del mundo según Chat GPT

FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final | Jordan Bank - FIFA/GettyImages

Al ser consultado, Chat GPT dio su análisis y veredicto sobre la final: Argentina es la candidata con el 53% de las posibilidades, dándole un 47% a España en una definición que será por demás pareja.

"Este grupo ya ganó un Mundial y ha demostrado repetidamente que sabe sobrevivir a los partidos de máxima presión. La remontada contra Inglaterra volvió a mostrar una capacidad extraordinaria para competir hasta el último minuto", argumentó.

El resultado sería una victoria de Argentina por 2-1 frente a España, según vaticinó. Las posibilidades de prórroga se sitúan en alrededor del 35%.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Fecha : domingo 19 de julio de 2026

: domingo 19 de julio de 2026 Estadio : MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos

: MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos Hora en España : 21:00

: 21:00 Hora en Argentina: 16:00

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