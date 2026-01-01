¿Quién será el entrenador del Chelsea para el partido ante el Manchester City?

El lejano sonido de los fuegos artificiales aún se oía débilmente cuando el Chelsea confirmó la salida del entrenador Enzo Maresca. A pesar de haber levantado dos trofeos en 2025 y haber devuelto a los Blues al top 4, los Blues se sintieron obligados a "encarrilar la temporada" poniendo fin abruptamente a su mandato de 18 meses.

A pesar de la proactividad de esta drástica decisión, llega en un momento incómodo en el apretado calendario festivo. En cierto modo, fue apropiado que la publicación del Chelsea en redes sociales con la noticia de la salida de Maresca se produjera poco después de la publicación de la lista de nueve partidos, abarrotada solo en enero.

Este vertiginoso calendario comienza con la imponente visita del domingo al Manchester City, aspirante al título. Dados los vínculos de Maresca con el equipo del Etihad —que, según se informa, lo ha estado tanteando como posible sucesor de Pep Guardiola—, hay un trasfondo diabólico en un encuentro que ya merece mucha atención.

Manchester City FC v Chelsea FC - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Ahora que Maresca está más cerca de jugar en el banquillo local en Manchester este fin de semana, ¿quién liderará el camino para el Chelsea?

Candidatos a entrenador interino del Chelsea

El breve comunicado del Chelsea que anunciaba la salida de Maresca afirmaba que se trataba de una decisión mutua. «Enzo y el club creen que un cambio ofrece al equipo la mejor oportunidad de retomar la temporada», decía. Sin embargo, las 99 palabras no incluían ninguna referencia a un plan sucesor.

El futuro del cuerpo técnico de Maresca sigue siendo una incógnita. El exentrenador del Leicester City trajo consigo a seis asistentes cuando fue nombrado en 2024. El exportero del Chelsea, Willy Caballero, es el más destacado de este grupo y ha sido el encargado de sustituir a Maresca durante sus diversas suspensiones. Esta misma semana, Caballero compareció ante los medios en lugar de su jefe tras quejarse de malestar.

Sin embargo, si la directiva del Chelsea opta por una ruptura radical, podría inclinarse por recurrir temporalmente al entrenador de la selección sub-21, Calum McFarlane. El técnico de 40 años fue nombrado en julio tras dos años en las categorías inferiores del Southampton. Irónicamente, McFarlane también trabajó en la cantera del Manchester City, donde coincidió con Maresca, quien dirigió a la sub-23 durante una temporada en la temporada 2020-21.

¿Cuándo nombrará el Chelsea un sucesor permanente para Enzo Maresca?

La búsqueda de un nuevo entrenador permanente está en plena marcha. Fabrizio Romano informó que la cúpula del club confía en confirmar al sucesor de Maresca en cuestión de días. Liam Rosenior, del Estrasburgo, fue mencionado en dicho informe y se ha perfilado ampliamente como el candidato más probable, dada la condición del equipo de la Ligue 1 como filial del Chelsea.

Andoni Iraola, del Bournemouth, quien termina contrato este verano, también ha sido mencionado junto a jugadores como Xavi Hernández y Cesc Fàbregas. Inicialmente, se pensó que Oliver Glasner, entrenador del Crystal Palace, estaría entre estos candidatos, pero The Athletic afirma que el técnico austriaco "no está en la mira".

Sea como sea, sigue siendo extremadamente improbable que se produzca algún nombramiento permanente antes del viaje del domingo a Manchester City.