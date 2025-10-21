¿Quién será el entrenador del FC Barcelona en el Clásico si Hansi Flick no puede estar en el banquillo?

El FC Barcelona probablemente afronte el primer Clásico de la temporada sin su entrenador principal, Hansi Flick, expulsado el pasado sábado durante la agónica victoria azulgrana por 2-1 frente al Girona.

Efectivamente, el estratega alemán recibió dos tarjetas amarillas por protestar en los minutos finales del encuentro frente a los gerundenses, previo a que el uruguayo Ronald Araújo marcara el tanto de la victoria en el minuto 93. Esa victoria mantiene a los culés peleando el primer lugar de LaLiga, precisamente con el Real Madrid, su rival de este domingo en el Santiago Bernabéu.

De ese modo, el antiguo preparador del Bayern Múnich fue expulsado por el árbitro Gil Manzano, quien ya ha enseñado 12 rojas a miembros del conjunto blaugrana en los 44 partidos vitalicios que le ha arbitrado.

🔴 ÚLTIMA HORA | El acta del Barça-Girona no recoge los cortes de mangas de Hansi Flick



🟥 Flick vio amarilla por aplaudir en señal de protesta y fue expulsado por hacer un gesto en señal de desaprobaciónpic.twitter.com/X40N6M0lhY — Tiempo de Juego (@tjcope) October 18, 2025

De momento, Flick no podrá estar presente en el Teatro de la Castellana, en un Clásico donde se disputará el liderato liguero. Eso sí, Mundo Deportivo confirmó que desde las oficinas del Barça trabajan a contrarreloj para recurrir la sanción ante el comité de competición, manteniendo la esperanza de que el ex seleccionador teutón pueda sentarse finalmente en el banquillo.

Aunque se rumoreó que Thiago Alcántara, parte del staff técnico barcelonista, podría asumir el mando del equipo frente al cuadro merengue, el reglamento interno del propio club catalán y la normativa de LaLiga señalan que el segundo entrenador registrado oficialmente es quien debe ocupar el puesto principal en caso de suspensión del titular del cargo. En consecuencia, será Marcus Sorg, mano derecha de Flick, quien lo sustituiría en el esperado compromiso del Bernabéu.

Sorg no es un completo desconocido en el panorama futbolístico europeo, dado que previo a llegar al Barcelona acumuló una amplia experiencia en la selección alemana, donde fue asistente en 102 partidos: 71 bajo las órdenes de Joachim Löw; 25 junto al propio Flick y 6 con Horst Hrubesch; todo eso después de tomar las riendas del Friburgo en la Bundesliga en 2011. Incluso, llegó a ejercer como seleccionador interino de La Mannschaft durante una ausencia médica de Löw.

