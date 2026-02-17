¿Quién tiene el mejor calendario en LaLiga: el Real Madrid o el Barcelona?

El Barcelona ya arrancó esta secuencia con un golpe inesperado: perdió 2-1 ante el Girona por la jornada 24 de LaLiga. Un resultado que no solo le costó puntos, sino también el envión anímico en plena pelea por el título, y la pérdida del liderato en favor del eterno rival.

El Real Madrid, en cambio, llega con viento a favor. El sábado dio un golpe de autoridad: aplastó 4-1 a la Real Sociedad en el Bernabéu, un triunfo que no solo le dio puntos clave, sino que reforzó su confianza en el momento más caliente del torneo.

Barcelona: partidos accesibles, hasta que aparece la presión

En los papeles, el conjunto de Hansi Flick tiene algunos cruces que podrían permitirle recuperar confianza. Tras la derrota con el Girona, el duelo ante el Levante en casa aparece como una oportunidad para recomponerse sin margen de error.

Sin embargo, el calendario se endurece rápido. El verdadero desafío llegará con dos pruebas consecutivas: el Villarreal y el Athletic Club, dos rivales que vienen siendo incómodos esta temporada. El Submarino Amarillo se mostró sólido, mientras que el Athletic, con figuras desequilibrantes como Nico Williams, suele complicar a los catalanes por intensidad y ritmo.

El tramo final será frente a al Sevilla en casa, un escenario donde el Barça se mantiene fuerte y donde buscará cerrar marzo con un triunfo que lo mantenga vivo en la pelea.

Real Madrid: calendario exigente, pero con más aire

Tras la goleada ante el Real Sociedad, el Madrid debe gestionar un calendario con doble frente. En LaLiga, el próximo compromiso será la visita al Osasuna, un duelo siempre áspero por el contexto y la dificultad de jugar en ese estadio.

Luego tendrá un aparente respiro frente al Getafe en casa, aunque la agenda vuelve a ponerse pesada con el Celta de Vigo, rival que ya lo sorprendió en diciembre ganando 0-2 en el Bernabéu.

El punto más importante es inmediato: hoy enfrenta al Benfica en Lisboa por la Champions League, un partido que puede condicionar la planificación del fin de semana y obligar a Arbeloa a rotar piezas en liga.

Veredicto: ¿quién sale mejor parado?

Por momento deportivo y por confianza, el Real Madrid parece tener un calendario más favorable, sobre todo porque ya ganó uno de los partidos más complejos del tramo y llega con impulso.

El Barcelona, en cambio, afronta la secuencia desde atrás y con la presión de no volver a fallar. De todos modos, con el Clásico y los cruces ante el Atlético en el horizonte, cualquier detalle puede volver a cambiar la historia en cuestión de días.

Los próximos 5 partidos para el Barcelona y el Real Madrid

FC Barcelona Real Madrid Levante (L) – 22 de febrero Osasuna (V) – 21 de febrero Villarreal (L) – 28 de febrero Benfica (L) Champions League – 25 de febrero Atlético de Madrid (L) Copa del Rey – 3 de marzo Getafe (L) – 2 de marzo Athletic Club (V) – 8 de marzo Celta de Vigo (V) – 8 de marzo Sevilla (L) – 15 de marzo Elche (L) – 15 de marzo

