¿Quién tiene más títulos: el FC Barcelona o el Real Madrid?

El fútbol español tiene grandes historias para contar y un palmarés repartido, aunque de manera poco equitativa. A lo largo de la historia han sido nueve los equipos distintos que han ganado el trofeo de LaLiga, con un número que asciende a 16 a la hora de hablar de la Copa del Rey.

A pesar de esto, el grueso de los títulos se han repartido entre dos clubes: el FC Barcelona y el Real Madrid. A continuación, repasamos el palmarés de cada uno.

FC Barcelona

Fc Barcelona V Real Madrid C.f. - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El FC Barcelona cuenta con una gran historia, aunque su despegue como uno de los clubes de la élite más selecta del mundo se dio mucho más tarde que el de su acérrimo rival. En las últimas dos temporadas lograron sacar ventaja del mal momento del Real Madrid para coronar un triplete y un doblete respectivamente, con la consagración en LaLiga 2025/26 el último fin de semana en El Clásico como el resultado más reciente.

En su palmarés cuentan, entre otros títulos importantes, con cinco UEFA Champions League, 29 ediciones de LaLiga y 32 de la Copa del Rey, alzándose así como uno de los gigantes españoles.

Real Madrid

Real Madrid v Atalanta BC - UEFA Super Cup Final | Anadolu/GettyImages

El Merengue es indudablemente el club más grande del mundo, aunque en la actualidad no están gozando de un buen momento: no lograron levantar ningún trofeo en las últimas dos temporadas y preocupan a sus fanáticos tanto dentro como fuera de la cancha. La última consagración fue en la Supercopa de Europa correspondiente a la temporada 2023/24, cuando en el debut de Kylian Mbappé el Real Madrid le ganó 2-0 al Atalanta.

En su interminable vitrina cuentan con la aplastante cifra de 15 UEFA Champions League, 36 ediciones de LaLiga, 20 Copas del Rey, cuatro Intercontinentales y cinco mundiales de clubes.

Competencia FC Barcelona Real Madrid LaLiga 29 36 Copa del Rey 32 20 Supercopa de España 16 13 UEFA Champions League 5 15 Supercopa de la UEFA 5 6 Copa UEFA 0 2 Copa Intercontinental 0 4 Recopa de Europa 4 0 Mundial de Clubes 3 5 Copa de Ferias 3 0 TOTAL 97 101

*Esta tabla excluye títulos como la Copa Catalunya o el Trofeo Joan Gamper.

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