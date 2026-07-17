¿Quién tiene mejor equipo? Argentina y España, puesto por puesto antes de la final del Mundial 2026

El fútbol moderno ofrece pocas rivalidades tan apasionantes como la que enfrenta a las selecciones de Argentina y España, dos potencias que combinan historia, talento y estilos de juego muy distintos. Y que ahora se verán las caras, ni más ni menos, que en la final del Mundial 2026.



Mientras la Albiceleste atraviesa una era dorada bajo el liderazgo de Lionel Messi y la solidez colectiva de un equipo campeón del mundo, laRoja vive un resurgimiento marcado por una nueva generación que mezcla juventud, técnica y una identidad futbolística inconfundible

Vale recordar que ambos equipos debieron haberse disputado la Finalissima. Los ganadores de la Copa América y la Euro se iban a enfrentar el 28 de marzo de 2026 en el estadio de Lusail de Catar pero por la situación geo política que atravesaba la región se decidió cancelarlo.

Este domingo 19 de julio, Argentina y España se encontrarán en New Jersey para determinar quién será el campeón del mundo. Los sudamericanos podrían sumar la cuarta estrella y sumarse al selecto grupo de naciones que lograron títulos del mundo de forma consecutiva mientras que para los europeos sería la segunda copa, tras lo realizado en Sudáfrica 2010.

Para comparar ambos equipos, tomaremos las alineaciones que presentaron en sus partidos de semifinales. En el caso de España, es muy probable que de La Fuente repita la formación que tan bien rindió ante Francia. Por el lado de Scaloni, no queda claro si será Giuliano Simeone quien salte al camop o si Rodrigo de Paul volverá ala titularidad.

La comparación entre Argentina y España, puesto por puesto, antes de la final del Mundial 2026

Portero

Emiliano "Dibu" Martínez vs Unaí Simón

FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP | ODD ANDERSEN/GettyImages

Emiliano "Dibu" Martínez ya es una fija en el arco de la selección argentina hace varios años. El arquero del Aston Villa fue vital en las dos Copas América y en el Mundial de Catar, donde se hizo gigante en las tandas de penales ante Países Bajos, en cuartos de final, y luego ante Francia, en la gran final.

Sin embargo, a esta Copa del Mundo no llegó de la mejor manera desde lo físico, a partir de una lesión que tuvo con su equipo en la final de la Conference League. Y, hasta el momento, se lo nota algo inseguro, si bien no tuvo gran responsabilidad en los goles que sufrió Argentina.

Por el lado de España, Simón apenas recibió un gol en lo que va del torneo, ante Bélgica, en los cuartos de final. Tanto él como el resto de la defensa se han mostrado muy sólidos, conviertiéndose en uno de los pilares de la Roja.

Ganador: Unaí Simón

Defensores centrales

Cristian Romero/Lisandro Martínez vs Aymeric Laporte/Pau Cubarsí

FIFA World Cup 2026 - semi finalEngland v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | ANP/GettyImages

Las dos duplas centrales de los finalistas se han mostrado muy solventes, más allá de que Argentina haya sufrido siete goles, contra apenas uno de España.

La zaga sudamericana está teniendo un Mundial a la altura de lo que se esperaba de ellos, dándole seguridad al resto del equipo y hasta aportando goles. El "Cuti" anotó dos veces y en momentos decisivos: primero para darle la victoria al equipo ante Cabo Verde y luego, en el siguiente partido, metió el descuento ante Egipto. En el caso del jugador del Manchester United, también se hizo presente en el marcador ante Cabo Verde.

Ganadores: Cristian Romero/Lisandro Martínez

Laterales

Nicolás Tagliafico/Nahuel Molina vs Marc Cucurella/Pedro Porro

Spain Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026 | Soccrates Images/GettyImages

Los dos laterales españoles están teniendo un gran torneo, dándole salida al equipo por las bandas y sumándose al mediocampo a la hora de atacar. Muestra de ello se vio en la semi ante Francia, cuando Pedro Porro terminó definiendo con la calidad de Lamine Yamal para decretar el 2 a 0 definitivo.

En esta comparación no hay duda de la superioridad española. sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que ha tenido Argentina por las bandas, especialmente en el sector de Nahuel Molina,

Ganadores: Marc Cucurella/Pedro Porro

Mediocampista defensivo

Leandro Paredes vs Rodri

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Desde que entró al equipo, ante Egpto, Leandro Paredes está teniendo un gran Mundial. El jugador de Boca se hizo cargo del mediocampo y sus pases largos rara vez son interceptados.



Sin embargo, lo que está haciendo Rodri es digno de mencionar. El del City está mostrando el nivel que lo llevó a ganar el Balón de Oro y la Champions. Ante Francia fue su mejor partido y su altísimo rendimiento fue clave para la paliza táctica con la que derrotaron a los favoritos a quedarse con el Mundial.

Ganador: Rodri

Giuliano Simeone vs Fabián Ruiz

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Aquí vemos a dos jugadores que no fueron titulares en la mayor parte del Mundial. Y tampoco es seguro que titularicen el domingo. Ruiz es el que más chances tiene de estar en el XI, ya que Pedri no está en su nivel y el gran rendimiento del equipo en general ante Francia invitaría a suponer que el entrenador no hará cambios.



El jugador del PSG se acompló bien desde que comenzó a ser titular, ante Bélgica. Y, luego, en las semis, tampoco desentonó, entendiéndose muy bien con Rodri.

Giuliano Simeone había jugado pocos minutos hasta que Scaloni decidió que sea titular ante Inglaterra, principalmente por el bajo nivel mostrado por Rodrigo de Paul. El jugador del Atlético de Madrid aportó su entrega habitual, corriendo todas las pelotas, pero no llegó a gravitar y fue reempalzado en el segundo tiempo.

Ganador: Fabián Ruiz

Mediocampista ofensivo

Enzo Fernández vs Dani Olmo

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Shaun Botterill/GettyImages

Dos de los grandes creativos que tienen Argentina y España son Enzo Fernández y Dani Olmo. Si bien ninguno de los dos ha descollado, el jugador del Chelsea ha ido subiendo su nivel considerablemente en los últimos partidos, especialmente desde la llegada al gol.



Enzo anotó dos claves, uno para darle la victoria ante Egipto y otro para empatar el partido ante Inglaterra.

Olmo ha tenido una buea Copa del Mundo pero aún no es el jugador que solemos ver en el Barcelona, semana a semana.

Ganador: Enzo Fernández

Mediocampista ofensivo

Alexis Mac Allister vs Álex Baena

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Este duelo imaginario también está compuesto por dos jugadores que áun no han podido explotar todo su potencial en esta Copa del Mundo.

Mac Allister ha estado muy irregular durante todo el torneo, en el que ha marcado un gol, ante Suiza. Si bien es cierto que su participación ante Inglaterra fue muy buena, especialmente en el segundo tiempo en el que tuvo dos ocasiones muy claras de gol, el balance general aún está algo por debajo de las expectativas.

Extremo derecho

Lamine Yamal vs Lionel Messi

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

Sin dudas, EL duelo que todos esperamos ver en la final del domingo. Al margen de lo que suceda en el partido, si hay que quedarse con uno en la previa es imposible decir el nombre Lionel Andrés Messi.



Lo que está haciendo el rosarino a sus 39 años es sencillamente de otro planeta. Ocho goles, cuatro asistencias, máximo goleador en la historia de los Mundiales (y de la actual edición también), determinante en todos los partidos.

El Mundial del joven del Barcelona por ahora viene siendo discreto, con apenas un gol. Aunque a nadie podría sorprenderle que se haya guardado todo su talento para la gran final.

Ganador: Lionel Messi

Delantero centro

Julián Álvarez vs Mikel Oyarzabal

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Tullio Puglia - FIFA/GettyImages

Si bien en la previa parecería que el delantero argentino es superior al español, el Mundial que viene teniendo Oyarzabal es excelente.



Sin los grandes pergaminos de los otros delanteros que llegaron a las últimas instancias, el delantero de la Real Sociedad ha sido clave para España y con sus cinco goles está entre los máximos goleadores del torneo.



Por su parte, la "Araña" ha ido de menos a más y su único gol en el certámen, ante Suiza, fue determinante para que la selección argentina pudiese destrabar un partido que se le estaba complicando más de la cuenta.

Ganador: Oyarzabal

CONCLUSIÓN

En la previa, Argentina y España ocupaban el lugar de firmes candidatos a levantar el título en el 99% de las predicciones. Ambos llegaban como los campeones continentales, con equipos experimentados y consolidados.

Si bien ninguno de los dos mostró estuvo totalmente a la altura de lo esperado en los siete partidos que han jugado hasta ahora, lo cierto es que ambos comparten una peculiar característica: fue en las semifinales, el momento de mayor tensión hasta la fecha, en donde mostraron su mejor juego.



España para superar con muchísima claridad a Francia, la gran candidata, y Argentina para dar vuelta un partido que tenía una carga simbólica altísima por la gran historia y rivalidad entre ambas.

Por todo ello, la igualdad en la previa parece ser total. Tal vez, la selección argentina tenga el factor de la experiencia en finales como diferencial. La gran mayoría de los jugadores del plantel ya jugó la final del Mundial anterior y llegan a este partido sin la presión de tener que ganarlo.

Sea como sea, los grandes ganadores serán los fans del fútbol en todo el mundo, que podrán disfrutar de una gran final, la Finalissima que se debió jugar más temprano este año, el próximo domingo 19 de julio de 2026.