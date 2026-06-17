¿Quiénes son las figuras de los mejores equipos del Mundial 2026?

Los mejores jugadores de fútbol serán los protagonistas del Mundial 2026, que contará con 48 selecciones por primera vez en la historia. La expectativa en torno a este evento cumbre alcanza niveles insospechados a medida que avanzan los partidos.

Desde las plantillas definitivas y los ya vistos partidos de preparación hasta los posibles cuadros de eliminatorias y los cálculos de supercomputadoras, se respira una emoción palpable ante el mayor espectáculo del fútbol.





Gran parte de la expectación se centra en las potencias nacionales que compiten en el torneo, cada una con una plantilla repleta de talento. Sin embargo, en cada equipo candidato a cosas importantes hay una superestrella que, sin duda, destaca por encima de las demás, capaz de llevar a su equipo a la gloria bajo los focos más brillantes.



Las figuras de los mejores equipos del Mundial 2026

1. Lionel Messi (Argentina)

2026 World Cup - Argentina - Algeria | picture alliance/GettyImages

Incluso en la recta final de su carrera, no hay jugador más grande que el capitán argentino Lionel Messi. El ocho veces ganador del Balón de Oro, que participa en su sexto Mundial este verano (un récord), intentará liderar a los campeones defensores en su búsqueda por convertirse en el primer equipo en 64 años en ganar dos títulos mundiales consecutivos.







Messi, el jugador más laureado en la historia del deporte, ya no tiene nada que demostrar. Sin embargo, a sus 38 años, sigue tan ansioso como siempre por brindar más gloria a Argentina; basta con preguntarle a su mastín francés Hulk, que persigue los rápidos movimientos de su dueño cuando juegan en el jardín.







La Albiceleste es una de las favoritas para ganar el torneo más importante de Norteamérica, y Messi es en gran parte la razón: se despachó con un hattrick en el debut ante Argelia, dos de ellos golazos increíbles que dejaron sin chances a Luca Zidane.

2. Kylian Mbappé (Francia)

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Shaun Botterill - FIFA/GettyImages

¿El miedo que infunde un pitbull feroz? Así se sienten los rivales al enfrentarse al capitán de Francia, Kylian Mbappé. La estrella del Real Madrid es letal en el último tercio del campo, con una velocidad, un regate y una definición capaces de destrozar cualquier defensa.







Mbappé se dio a conocer en el panorama mundial siendo adolescente, ayudando a Les Bleus a ganar el Mundial 2018. Cuatro años después, forzó la tanda de penaltis en un partido increíble contra Argentina para añadir un segundo trofeo a su palmarés.







Ahora, con 27 años y consolidado como uno de los mejores goleadores del mundo, Mbappé tiene la mirada puesta en liderar la gira de revancha de Francia este verano. En el debut ante Senegal, anotó dos. Va por más.

3. Lamine Yamal (España)

Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Nadie deja a los defensores tan desconcertados como el fenómeno español Lamine Yamal. Este joven ya no es solo uno de los mejores jugadores jóvenes del fútbol, ​​sino uno de los mejores jugadores del mundo. Punto.







Hay una razón por la que comparan a Yamal con Messi, y no es solo porque juegue en la banda derecha del FC Barcelona. El delantero es técnicamente brillante y puede crear momentos mágicos de la nada gracias a su visión de juego de clase mundial.







Hizo su estreno ante Cabo Verde, sin grandes luces ingresando para los últimos 20 minutos del empate a cero en Atlanta, pero nada les impide soñar. Sería una historia increíble que el mejor jugador del torneo fuera un joven de 18 años con un talento generacional.

4. Cristiano Ronaldo (Portugal)

Portugal Portraits - FIFA World Cup 2026 | Carmen Mandato - FIFA/GettyImages

Al igual que Messi, el capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, disputará su sexto Mundial este verano, donde intentará conquistar el único trofeo que se le ha resistido durante toda su carrera. A sus 41 años, el delantero podría considerarse un veterano, pero eso no le impide competir en Norteamérica.







Posiblemente el mejor goleador de todos los tiempos, Ronaldo llega al torneo decidido a hacer lo que mejor sabe: marcar goles. El cinco veces ganador del Balón de Oro sueña con escuchar a los estadios estallar en su icónica celebración Siuuu mientras persigue la gloria mundialista.







Ronaldo demostró que aún puede brillar en los momentos clave durante el triunfo de la Seleção das Quinas en la UEFA Nations League 2024/25, pero el Mundial es un desafío completamente diferente. Sin embargo, si hay alguien a la altura del reto, es la leyenda del Real Madrid.

5. Vinicius Junior (Brasil)

Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

La superestrella brasileña Vinicius Jr. tiene carácter y garra. El extremo no teme enfrentarse a los jugadores rivales, provocar a la afición contraria ni desafiar a los árbitros... y tiene la habilidad para respaldar sus provocaciones.



Vinicius Jr. es un mago por la banda izquierda, regateando a los defensores con una facilidad asombrosa para marcar goles individuales brillantes o dar asistencias espectaculares. ¿Lo mejor? Se luce en los momentos decisivos, siempre brillando en los momentos más importantes... con el Real Madrid.



A sus 25 años, le ha costado trasladar su buen rendimiento en el club a la selección nacional, pero llega al Mundial con un propósito renovado para finalmente brillar con la Seleção. Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, Vinicius Jr. está listo para vivir el torneo más importante de su carrera con Brasil y ha arrancado a lo grande, anotando el gol del empate ante Marruecos en la primera fecha.

6. Harry Kane (Inglaterra)

England Press Conference - Dallas Stadium - Tuesday June 16th | Nick Potts - PA Images/GettyImages

Implacable. Innegable. Constante. Automático. Cuatro palabras describen al capitán de Inglaterra, Harry Kane, en el último tercio del campo. A sus 32 años, es un delantero tan bien entrenado y letal como un perro policía siguiendo un rastro.







Kane viene de una temporada excepcional en el Bayern Múnich, donde anotó 61 goles en todas las competiciones, suficientes para llevarse la Bota de Oro europea. No es de extrañar que el número 9 sea uno de los favoritos para ganar también la Bota de Oro del Mundial 2026.







Los Tres Leones confían en su máximo goleador histórico para liderar su ataque este verano, una presión a la que Kane ya está acostumbrado. Convertirá el penalti sin dudarlo. Rematará un rebote sin pensarlo dos veces. Estará en la posición ideal para rematar de cabeza un centro o recibir un pase en profundidad, todo en busca de llevar a Inglaterra a su primer gran título desde 1966.

7. Christian Pulisic (Estados Unidos)

USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Sebastian Frej/GettyImages

Puede que ya no sea el Capitán América (parece que ahora Tim Ream es el líder), pero Christian Pulisic es indiscutiblemente la figura principal de la selección masculina de Estados Unidos y llega a un Mundial en casa cargando con las esperanzas de toda una nación.



Ya considerado uno de los mejores jugadores estadounidenses de todos los tiempos, Pulisic tiene la oportunidad de consolidar su legado con una actuación heroica este verano. Y tras haber recuperado recientemente su olfato goleador, el mejor creador de juego de Mauricio Pochettino está ansioso por entrar en acción.



Quizás la mejor prueba de la importancia y la habilidad del delantero reside en un hecho simple y bien conocido: la selección estadounidense va donde va Pulisic. Asistió e hizo jugar al equipo en el brillante estreno 4-1 ante Paraguay, y esto no termina acá para él.

8. Jamal Musiala (Alemania)

Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

¿El tipo con el que todo el mundo quiere pararse a tomarse una foto? Ese es Jamal Musiala. El internacional alemán tiene un aura que simplemente cautiva a la gente, especialmente en el último tercio del campo.







La habilidad de Musiala para maniobrar y crear juego en los espacios más reducidos lo sitúa entre los mejores mediocampistas ofensivos del fútbol con tan solo 23 años. Dirige el juego con una serenidad natural, sabiendo exactamente cuándo asistir a un compañero o aprovechar el momento para sí mismo.







Alemania tiene grandes expectativas este verano tras sus recientes fracasos en el escenario mundial, y depositará sus esperanzas en Musiala para desmantelar defensas férreas en su camino hacia un posible quinto título mundial, igualando el récord.

9. Virgil van Dijk (Países Bajos)

SOCCER: JUN 14 FIFA World Cup 26 Group F - Netherlands v Japan | Icon Sportswire/GettyImages

Virgil van Dijk quizás no sea el jugador más llamativo con la camiseta naranja este verano, pero sigue siendo el líder indiscutible de los Países Bajos. Su sola presencia y nombre tienen un peso incomparable en la plantilla de Ronald Koeman.







Van Dijk viene de una temporada en la que disputó todos los minutos de la Premier League con el Liverpool, demostrando su resistencia y dedicación incluso a los 34 años. Por muy agotado que estuviera él o su equipo, el holandés siempre daba la talla bajo los focos, como un campeón en la competición.







La selección neerlandesa necesitará toda la destreza defensiva y el liderazgo de Van Dijk este verano en su intento por alcanzar otra final del Mundial. Los Países Bajos han sido subcampeones en tres ocasiones, pero nunca han alzado el trofeo.

10. Achraf Hakimi (Marruecos)

Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

¿A quién no le gustan las historias de sorpresas mundialistas? Marruecos es un equipo que sabe cómo superar las expectativas en el máximo escenario. En 2022, los Leones del Atlas hicieron historia al convertirse en la primera nación africana y árabe en alcanzar una semifinal de la Copa del Mundo, y gran parte de su éxito se debe a su capitán, Achraf Hakimi.







A sus 27 años, se ha ganado con creces el título de mejor lateral derecho del mundo. Su velocidad y talento ofensivo lo convirtieron en un carrilero tan peligroso en el Inter, y desde su llegada al PSG, ha añadido una impresionante capacidad defensiva a su juego (además de dos títulos de la UEFA Champions League), convirtiéndose en un lateral moderno ejemplar.







La presión recae sobre Hakimi para liderar a Marruecos hacia otra gran actuación en la Copa del Mundo, especialmente después del polémico triunfo del equipo en la Copa Africana de Naciones en enero. En realidad, los que partían como no favoritos se perfilan cada vez más como aspirantes al título este verano.