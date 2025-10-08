¿Quiénes son los 10 jugadores más valiosos del Apertura 2025 de la Liga MX?

Esta semana el portal especializado Transfermarkt actualizó sus datos y reveló quienes son los diez jugadores más valiosos del Apertura 2025, de la Liga MX, algunos de ellos, son fichajes que justamente aterrizaron este semestre, demostrando que hubo una gran inversión por parte de los clubes mexicanos, pues entre los diez futbolistas están cerca de rondar los cien millones de dólares.



Aquí te mostramos quiénes conforman este listado:

10. José Paradela – 8.13 mdd

José Paradela | Azael Rodriguez/GettyImages

No cabe duda que Cruz Azul se llevó un gran refuerzo para este campeonato, ya que el argentino estaba en la mirada de varios conjuntos, ya que desde su arribo al fútbol mexicano ha demostrando gran valía.



Necaxa lo dejó ir y está pagando el precio, ya que los resultados no se le han dado, sin embargo, la que agradece haber apostado por su contratación es La Máquina Celeste, ya que lleva tres goles y cinco asistencias en doce compromisos.

9. Anthony Martial – 8.13 mdd

Anthony Martial | Azael Rodriguez/GettyImages

Una de las grande sorpresas de último momento. Rayados de Monterrey dejó caer otra bomba con el fichaje del delantero inglés, aunque por ahora está lejos de las expectativas debido a que lleva poco tiempo, apenas cuatro partidos jugados. No obstante, su calidad no está en tela de juicio y se espera que próximamente dé mucho de qué hablar.

8. Luis Malagón – 8.68 mdd

Luis Malagón | Jam Media/GettyImages

El guardameta del América lleva varios torneos en un gran nivel. Gracias a eso, no es extraño verlo dentro del Top 10 de los más valiosos. El michoacano fue parte fundamental del tricampeonato azulcrema, aparte está convertido en el arquero titular de la selección mexicana y parece que se encargará de resguardar el arco para el Mundial 2026.

7. Marcel Ruiz – 8.68 mdd

Marcel Ruiz | Jam Media/GettyImages

Alguien a quien la revolución le hizo justicia muy tarde. Desde sus primeros pasos con Querétaro ya daba mucho de qué hablar, pero fue hasta su aterrizaje en Toluca donde se le valoró completamente.



El centrocampista ayudó a romper la sequía de títulos de los choriceros y se ganó con creces su convocatoria a la selección mexicana, aspirando a llegar a su primera Copa del Mundo.

6. Erik Lira – 9.2 mdd

Erik Lira | Jam Media/GettyImages

Cruz Azul supo ver a futuro cuando compró al pivote de Pumas, que ahora está convertido en pieza inamovible del equipo, aparte en selección nacional es un habitual, estando cerca de jugar su primer Mundial.



Debido a su desempeño, está en la mira de equipos europeos desde hace tiempo, ahora se suma la MLS y clubes mexicanos, que esperan con ansias que no renueve su vínculo para poderlo firmar como agente libre.

5. Ángel Correa – 9.77 mdd

Ángel Correa | Azael Rodriguez/GettyImages

El campeón del mundo fue una de las bombas de este mercado de fichajes, ya que Tigres logró traerlo desde el Atlético Madrid de España.



El argentino supo acoplarse rápidamente a los regios, quedando convertido en el hombre gol, sumando ya nueve anotaciones y dos asistencias en todas las competencias. Su fichaje realmente ha ilusionado a la afición, que espera les ayude a lograr títulos.

4. Álvaro Fidalgo – 9.77 mdd

Álvaro Fidalgo | Jam Media/GettyImages

El capitán español del América está entre los cinco más valiosos del fútbol mexicano, nada raro, ya que también fue parte importante del tricampeonato azulcrema, aunque su sueño sigue siendo regresar a Europa.



El Maguito es uno de los consentidos de la afición águila por su valía dentro del terreno de juego. Cuando llega a ausentarse se nota demasiado.

3. Alejandro Zendejas – 9.77 mdd

Alejandro Zendejas | Manuel Velasquez/GettyImages

Si hay otro futbolista del América que lleva tiempo brillando, ese es el mexicoamericano y seleccionado de los Estados Unidos.



Cada que el extremo pisa el área rival genera peligro y se vuelve toda una pesadilla. Su presencia también pesó bastante para la conquista de los tres títulos consecutivos. Se menciona que al menos tres clubes de la MLS buscan ficharlo en el invierno.

2. Alexis Vega – 10-85 mdd

Alexis Vega | Jam Media/GettyImages

El mexicano más valioso de la Liga MX es el capitán del Toluca. Después de bajar su nivel con el Guadalajara, Gru regresó al club que lo formó para retomar su nivel e incluso mejorarlo, guiando a su escuadra a la obtención del título de Liga. Su notable desempeño lo llevaron a volver al radar de la selección mexicana y tal parece que vivirá su segunda Copa del Mundo.

1. Allan Saint-Maximin – 14.1 mdd

Allan Saint-Maximin | Jam Media/GettyImages

El jugador más valioso del fútbol mexicano es el francés que milita en el América, que llegó también como una ‘bomba’.



Su debut con la casaca azulcrema fue inolvidable porque consiguió anotar, registrando dos tantos y una asistencia en siete compromisos, pero se espera aún más del delantero. La gran crítica que recibió su fichaje fue por sus constantes lesiones, presentando una apenas este mismo fin de semana, aunque nada de peligro.