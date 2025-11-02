¿Quiénes son los dos jugadores que recupera el Barcelona para el partido ante el Elche?

Hansi Flick respira con alivio en la antesala del duelo dominical entre su Barcelona y el Elche, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga.

Es cierto que el entrenador alemán perdió a Pedri por una lesión muscular que lo mantendrá fuera durante alrededor de un mes, pero recupera a dos piezas fundamentales de cara al venidero tramo de curso, y que deberían ser titulares o parte de las principales rotaciones del XI.

Efectivamente, Robert Lewandowski y Dani Olmo entraron en la convocatoria del Barça para el citado encuentro frente al conjunto ilicitano. Hay que recordar que tanto el delantero como el mediapunta regresan tras perderse los últimos tres compromisos de la escuadra de Flick (versus Girona, Olympiacos y Real Madrid) a raíz de lesiones en distintas partes de la pierna.

Dani Olmo and Robert Lewandowski have been given the medical clearance 💪 pic.twitter.com/uykZJsc03U — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 2, 2025

En general, la lista de convocados del cuadro azulgrana contra el Elche no dejó sorpresas, ya que además de Pedri, el defensa Andreas Christensen continúa fuera después de superar una enfermedad y posteriormente sufrir molestias musculares. Tampoco estarán Gavi y Marc-André ter Stegen, ambos con lesiones de larga duración, mientras que Joan García y Raphinha deberían encontrarse en la recta final de sus respectivas recuperaciones.

A su vez, el ex estratega del Bayern Múnich mantiene la confianza en varios jugadores del filial; entre ellos, los porteros Kochen y Eder Aller, así como los volantes Dro y Xavi Espart, quien ya fue incluido en la nómina que perdió versus el Madrid el domingo pasado.

El Barcelona afronta el partido en cuestión con la obligación de sumar tres puntos en Montjuic para no perder terreno en la lucha por el título, recordando que el propio Real, líder de LaLiga, amplió su ventaja a ocho unidades tras golear al Valencia el sábado.

Por su parte, el Elche llega a la Ciudad Condal en un momento dulce, tanto que se sitúa octavo en la tabla, apenas a dos puntos de las plazas europeas.