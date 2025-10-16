¿Quiénes son los grandes pretendientes de Gilberto Mora tras el mundial sub-20?

Gilberto Mora no es sólo una de las grandes joyas de la Liga MX, el mexicano se posicionado como uno de los mejores talentos del planeta. Luego de lo hecho en el mundial sub-20 con la selección mexicana, el creador de juego ha puesto su nombre en la lista de interés de los equipos más poderosos del planeta.

Ahora mismo, no hay oferta en la mesa de Tijuana por el traspaso del mexicano. Sin embargo, es un hecho que cualquier momento las mismas han de llegar. Ahora mismo, se afirma que un equipo en Inglaterra y otro en España se posicionan como los grandes favoritos para sumar a Gilberto dentro de sus filas.

¡LOS GIGANTES VAN POR ÉL! 😍🔥



De acuerdo a información de César Luis Merlo, los dos equipos más interesados en fichar a Gilberto Mora son el Barcelona y el Manchester United.



☝️ Eso sí, la fuente aclara que aún no hay ningún tipo de oferta por el mexicano.

De acuerdo con César Luis Merlo, el Manchester United y el Fútbol Club Barcelona son los dos grandes pretendientes en el futuro cercano por el fichaje de Mora. La fuente afirma que ambas instituciones fueron las que más seguimiento cercano dieron a Gilberto a lo largo del torneo sub-20 de la FIFA.

FBL-WC-U20-2025-CHI-MEX | JAVIER TORRES/GettyImages

Merlo añade que la postura de los dos equipos es la de darle seguimiento adicional a Mora ahora dentro de la Liga MX. En el caso del United, el club ve en el joven mexicano un movimiento de nivel Javier Hernández, incluso consideran que puede ser mucho mejor apuesta de lo que fue en su tiempo 'Chicharito'.

Sobre el Barcelona, más allá que son un club cercano a México en muchos sentidos, el tema gira más por lo deportivo. El cuadro culé entiende que el juego que desarrolla Mora dentro de la cancha, es el mismo que el que lleva a cabo el club casi que de forma filosófica.

En este momento, Tijuana no ha puesto precio por su joya. Se entiende que el club quiere esperar hasta después del Mundial 2026 para realizar un posible traspaso.

