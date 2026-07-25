Toluca vs Cruz Azul: Quiénes son los máximos ganadores del Campeón de Campeones

Toluca y Cruz Azul se verán las caras este sábado 25 de julio en el Estadio Nemesio Diez en partido por el trofeo Campeón de Campeones. Los Diablos Rojos, bajo las órdenes de Antonio 'Turco' Mohamed, salieron campeones del Apertura 2025, mientras que el Cruz Azul obtuvo el título del Clausura 2026.

Los escarlatas y los cementeros han sido dos de los equipos más constantes de la Liga MX en los últimos dos años y disputarán este título buscando hacer historia.

En caso de que el Toluca consiga el Campeón de Campeones, se convertirá en el tercer máximo ganador del trofeo, solamente por detrás del Club América y Chivas de Guadalajara.

Los Diablos Rojos superarían al León y al Atlas para ubicarse en tercer lugar del listado de los máximos ganadores.

Por su parte, la Máquina Celeste llegaría a cuatro Campeón de Campeones y empataría a Tigres de la UANL.

Un total de 18 equipos han ganado el trofeo del Campeón de Campeones, a continuación te presentamos la lista de los clubes que lo han hecho más veces.

10. Club España

El histórico Club España se coronó campeón en las temporadas 1943-44 y 1944-45.

9. Pumas

Pumas UNAM v Pachuca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Eloisa Sanchez/GettyImages

El conjunto de la UNAM suma dos títulos del Campeón de Campeones. Los universitarios los obtuvieron en las temporadas 1974-75 y 2003-04. Fueron subcampeones en la 2004-05.

8. Necaxa

Necaxa v Atlante - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Los Rayos del Necaxa suman dos títulos del Campeón de Campeones. Los obtuvieron en las campañas 1965-66 y 1994-95.

7. Cruz Azul

Cruz Azul v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

La Máquina Celeste tiene tres títulos del Campeón de Campeones y podría aumentar su cuenta este fin de semana. Se coronó en las temporadas 1968-69, 1973-74 y 2020-21. Registran un subcampeonato en la 1971-72.

6. Tigres

Tijuana v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Tigres de la UANL tiene cuatro títulos del Campeón de Campeones. Los felinos se coronaron en las temporadas 2015-16, 2016-17, 2017-18 y 2022-23. Solamente tienen dos subcampeonatos: en las temporadas 1975-76 y 2018-19.

5. León

Leon v Atlas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

León tiene cinco títulos del Campeón de Campeones, igual que Toluca y Atlas. La Fiera ganó en 1947-48, 1948-49, 1955-56, 1970-71 y 1971-72. Tienen cuatro subcampeonatos, el más reciente en la temporada 2020-2021.

4. Atlas

Pachuca v Atlas - Final Torneo Grita Mexico C22 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Los rojinegros tienen cinco títulos de Campeón de Campeones. Atlas levantó el trofeo en las temporadas 1945-46, 1949-50, 1950-51, 1961-62 y 2021-22. Tienen un subcampeonato.

3. Toluca

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Hector Vivas/GettyImages

Toluca está actualmente empatado con el León y el Atlas con cinco títulos. Los Diablos Rojos se han coronado en las temporadas 1966-67, 1967-68, 2002-03, 2005-06 y 2024-25. Tienen tres subcampeonatos.

2. Chivas

Chivas v Toluca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El Rebaño Sagrado, junto al América, es el máximo ganador del Campeón de Campeones. Chivas de Guadalajara levantó la copa en las temporadas 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1963-64, 1964-65 y 1969-70. El conjunto rojiblanco tiene tres subcampeonatos.

1. Club América

Campeon de Campeones Cup - Club America v Tigres UANL | Omar Vega/GettyImages

Las Águilas del América, junto a Chivas de Guadalajara, son los máximos ganadores del trofeo: lo han conseguido un total de siete ocasiones. El equipo azulcrema ganó el título en las temporadas 1954-55, 1975-76, 1987-88, 1988-89, 2004-05, 2018-19 y 2023-24. Asimismo, el equipo capitalino es la escuadra con más derrotas en la disputa por este trofeo, con ocho.