¿Rafael Leao está cerca del Barcelona?

La temporada de Rafael Leao con el Milán no está siendo la mejor. El jugador inicio de forma fúrica siendo el atacante estrella del cuadro de Massimiliano Allegri, sin embargo, entre lesiones, bajas de nivel e incluso temas de disciplina ha perdido peso en el equipo más allá de que evidentemente le requieren dentro del campo.

Siendo el caso, se entiende que ambas partes valoran separarse en el camino. Leao quiere un cambio aires en el verano y uno de los destinos que más le seducen justamente es el Barcelona. Dicho interés es mutuo, los culés ya tienen el reporte inicial del jugador y una primera postura con respecto de su posible fichaje.

🚨💣 JUST IN: AC Milan wants €50m for Rafael Leao, who has been offered to Barcelona. Leao OPEN to the move! He’s currently an idea put within the club as an alternative option, but not the first option right now. Let’s see if things change. @MatteMoretto #Transfers 🇵🇹🔵🔴☎️ pic.twitter.com/D46wTCOXrC — Reshad Rahman (@ReshadFCB) April 20, 2026

Por la vía del agente Jorge Mendes, los culés han sido informados que el Milán espera alrededor de 50 millones de euros por Rafael. Este es un precio muy a la baja de lo que el jugador valía el año anterior, o todavía mucho más de lo que llegó a valer en aquella temporada donde fue clave para que el club ganara su última Serie A.

Más allá de las rebajas, en Barcelona tienen su dudas con Leao. El jugador en efecto gusta, sobre todo a la directiva que comanda Deco. Otro factor a favor es la relación de Mendes con el presidente Joan Laporta, sin embargo, Rafael no es ni cerca la primera opción blaugrana.

AC Milan v Udinese Calcio - Serie A | Francesco Scaccianoce/GettyImages

Ir por Leao es tirar una moneda al aire, tienes las mismas opciones de ganar que de perder. Sin embargo, en Barcelona no pueden darse el lujo de apostar 50 millones de euros más un sueldo seguramente muy elevado.

Siendo el caso, si bien el luso no está descartado, sí está en la parte final de la carrera. Antes de pensar en su fichaje, en Barcelona deberán descartar más de un nombre hoy mejor posicionados que Rafael.