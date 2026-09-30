Rafael Márquez defiende su apuesta por los jóvenes jugadores mexicanos

La selección mexicana firmó un empate por la mínima en contra de Perú. El cuadro nacional no presentó un futbol tan destacado como el sábado anterior en contra de Colombia. Uno de los motivos fue el amplio cúmulo de jugadores juveniles sobre la cancha, una apuesta que Rafael Márquez defenderá a capa y espada.

"YO CREO EN LOS JÓVENES, POR ESO ME ATREVÍ A ESTE XI"🗣️🇲🇽⚽



Rafa Márquez habla sobre la confianza que necesitan los jóvenes mexicanos en @miseleccionmxhttps://t.co/dRYuUS4VwY 👈Disfruta a través de Claro Sports Premium#AquiPasa pic.twitter.com/RWNVgCwIHW — Claro Sports (@ClaroSports) September 30, 2026

Soy de la idea que, si queremos tener jugadores más completos, hay que empezar lo más temprano posible, para que sean mejores el día de mañana, intentaremos que quien esté en buen momento, quien siga en un nivel adecuado, sea bienvenido, tenga la edad que tenga, queremos ayudar a los jóvenes también, son el futuro. Rafael Márquez

Afirma que no muchos técnicos en la historia de la selección tienden a apostar con fuerza por el talento juvenil.

Mexico v Colombia - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Para intentar tener a jugadores completos, creo en los jóvenes, por algo me atreví a hacer este 11, la edad promedio de nosotros era de 24 contra 29 de Perú, no sé quién más se hubiera atrevido a hacerlo, pero creo en la calidad de los jugadores, hay que dar la confianza para que estos partidos nos demuestren y ver quién va por buen camino y quién no. Rafael Márquez

Para concluir, Márquez entiende que la falta de conjunción dentro de la cancha fue algo natural tomando en cuenta que los once sobre el césped nunca habían jugado juntos.

Con la disposición de los jugadores, un 11 nuevo también que muchos de ellos jugaban por primera vez juntos, lo que quería era ver a jugadores juntos, quiero ver jóvenes para potencializarlos y saber lo que necesitan para seguir desarrollando, hay cosas a mejorar en tan poco tiempo, c reo que no estoy contento, no estoy satisfecho, hay qué seguir trabajando la actitud de los chicos que está ante un equipo peruano de mucha experiencia, compitieron muy bien. Rafael Márquez

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