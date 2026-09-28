Rafael Márquez habla luego de su estreno como entrenador de la selección mexicana

Una nueva era ha iniciado en la selección mexicana y la misma está en las manos de la leyenda nacional, Rafael Márquez. El ex Barcelona cumple su meta de vida y es ya mismo el entrenador del cuadro tricolor.

Su estreno se dio este fin de semana ante Colombia. Más allá de que el cotejo terminó en empate a un gol, su equipo mostró calidad e incluso, fue superior dentro de la cancha. Tras el partido, Rafael mostró tranquilidad tras lo mostrado por los suyos dentro de la cancha.

"Mantuvimos la etiqueta que tuvimos en el Mundial, la de COMPETIR. Estoy satisfecho, PERO NO CONFORME"



Rafael Márquez, DT de @miseleccionmx, contundente tras el empate ante Colombia😎



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Mantuvimos la etiqueta con la que hicimos en el Mundial, que era, competir, intensidad, que no nos minimizamos ante un rival importante. Es la etiqueta que queremos llevar. Después, el funcionamiento fue bueno. Rafael Márquez

El técnico destacó el dominio que mostró su equipo a lo largo del encuentro. El mismo le deja en calma, pero no limita sus intenciones de mejorar a lo largo de su tiempo al frente de México.

En el primer tiempo tuvimos mucha posesión, tuvimos alguna que otra llegada, que obviamente hay muchas cosas que mejorar todavía. Sí, me voy satisfecho, pero no conforme. Rafael Márquez

Mexico Training and Press Conference | Omar Vega/GettyImages

Con respecto de Gilberto Mora, estrella de México el sábado anterior ante Colombia, Márquez le destaca como un talento único al cual, se le debe cuidar y apoyar todos los días.

Sabemos todos la calidad de Gilberto. Ahora hay que intentar protegerlo, que se siga desarrollando. Todavía sigue siendo un joven, así que entre todos vamos a hacer todo lo posible para que siga creciendo y nos pueda dar más actuaciones como esta. Rafael Márquez

Los siguientes retos para marcas se darán en los siguientes días. Un par de duelos amistosos contra selecciones de CONMEBOL como lo son Chile y Perú. También, un duelo oficial ante Estados Unidos que se jugará en México.