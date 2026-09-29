Rafael Márquez se muestra cauteloso con Gilberto Mora

Tras un debut llamativo ante Colombia más por las formas que por el resultado, la selección mexicana de Rafael Márquez encarará el segundo cotejo de la nueva era. El mismo será en contra del combinado peruano, mismo que viene de ser aplastado por los Estados Unidos.

24 horas previas al cotejo, Márquez ha encarado a la prensa hablando al respecto del presente y futuro de su proyecto. Dentro del mismo destaca un nombre, Gilberto Mora, el juvenil que si bien ya es una figura nacional, Rafael prefiere llevar dentro del camino de la prudencia.

¡RAFA LLAMA A PROTEGER A MORITA!



El DT del Tri comparó el caso de la joya de Xolos con el de Lamine Yamal, pues ambos explotaron su talento muy jóvenes y se debe saber cómo acompañar su proceso pic.twitter.com/mD57TEOAqb — MedioTiempo (@mediotiempo) September 29, 2026

No hemos tenido aún esa charla, que seguramente más adelante puede ser posible, pero yo no me preocuparía por eso. Creo que Gil tiene una muy buena base de valores, creo que tiene una gran familia, el papá fue futbolista y lo ha llevado bastante bien. Todo lo que se dice y se viene alabando a Gil, lo vaya a hacer creerse de algo que todavía no ha conseguido. Rafael Márquez

Durante su etapa al frente del juvenil del Barcelona, Márquez fue el protector de muchas estrellas actuales del club en su etapa emergente. Uno de ellos Lamine Yamal, por lo que Rafael se piensa con los enteros para proteger y guiar a Mora.

Mexico v Colombia - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Nosotros mismos debemos de protegerlo, tengo una gran experiencia también de cómo llevamos el caso de Lamine en Barcelona. Tratar de mantener la calma, de dejarlo que se desarrolle, que se divierta, que siga siendo ese joven que nos demuestra día con día y apoyarlo porque es un talento y ese tipo de jugadores, que tengan la calma para poderlo apoyar y que ojalá nos dé muchas alegrías en un futuro. Todavía no consigue nada, así que hay que llevarlo con calma. Rafael Márquez

Más allá de que el mismo Rafael apunta a la paciencia con Gilberto, Márquez concluye que Mora tiene talento natural para jugar en cualquier club del planeta.

Es muy joven, yo creo que tiene un futuro muy interesante, la verdad es que tiene calidad para jugar en cualquier equipo, así que ojalá que ahora que cumpla los 18 años, tenga una gran oportunidad de salir, y ojalá que sea en un buen equipo Rafael Márquez

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