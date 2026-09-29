Rafael Márquez se muestra cauteloso con Gilberto Mora
Tras un debut llamativo ante Colombia más por las formas que por el resultado, la selección mexicana de Rafael Márquez encarará el segundo cotejo de la nueva era. El mismo será en contra del combinado peruano, mismo que viene de ser aplastado por los Estados Unidos.
24 horas previas al cotejo, Márquez ha encarado a la prensa hablando al respecto del presente y futuro de su proyecto. Dentro del mismo destaca un nombre, Gilberto Mora, el juvenil que si bien ya es una figura nacional, Rafael prefiere llevar dentro del camino de la prudencia.
No hemos tenido aún esa charla, que seguramente más adelante puede ser posible, pero yo no me preocuparía por eso. Creo que Gil tiene una muy buena base de valores, creo que tiene una gran familia, el papá fue futbolista y lo ha llevado bastante bien. Todo lo que se dice y se viene alabando a Gil, lo vaya a hacer creerse de algo que todavía no ha conseguido.Rafael Márquez
Durante su etapa al frente del juvenil del Barcelona, Márquez fue el protector de muchas estrellas actuales del club en su etapa emergente. Uno de ellos Lamine Yamal, por lo que Rafael se piensa con los enteros para proteger y guiar a Mora.
Nosotros mismos debemos de protegerlo, tengo una gran experiencia también de cómo llevamos el caso de Lamine en Barcelona. Tratar de mantener la calma, de dejarlo que se desarrolle, que se divierta, que siga siendo ese joven que nos demuestra día con día y apoyarlo porque es un talento y ese tipo de jugadores, que tengan la calma para poderlo apoyar y que ojalá nos dé muchas alegrías en un futuro. Todavía no consigue nada, así que hay que llevarlo con calma.Rafael Márquez
Más allá de que el mismo Rafael apunta a la paciencia con Gilberto, Márquez concluye que Mora tiene talento natural para jugar en cualquier club del planeta.
Es muy joven, yo creo que tiene un futuro muy interesante, la verdad es que tiene calidad para jugar en cualquier equipo, así que ojalá que ahora que cumpla los 18 años, tenga una gran oportunidad de salir, y ojalá que sea en un buen equipoRafael Márquez
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.