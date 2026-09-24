Rafael Márquez se muestra claro y contundente con Hirving Lozano

La era de Rafael Márquez como técnico de la selección inicia esta semana en el duelo amistoso en el que México se ha de medir ante Colombia en Baltimore. Debido al enorme cúmulo de bajas por lesión, para el hoy entrenador del combinado nacional fue difícil formar una lista a la par de lo que él deseaba.

Siendo el caso, hubo más de un regreso al cuadro nacional que generó más dudas que certezas. Uno de ellos es el de Hirving Lozano, quien decidió no ir a la Copa del Mundo para cuidar su contrato con el San Diego FC negándose a jugar por medio año. La vuelta del ‘Chucky' enciende las alarmas, pero, Márquez no será condescendiente.

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Rafa Márquez empieza con disciplina su era en Selección y lanza advertencia a Chucky Lozano



⚠️ Fijó postura clara: No habrá concesiones para nadie por nombre o jerarquía. Si Hirving NO cumple con la disciplina exigida, quedará fuera, informa El Universal. pic.twitter.com/tphkun5BB6 — Futbol Total (@futboltotal) September 24, 2026

De acuerdo con el reporte de El Universal Deportes, hubo una llamada por parte de Rafael hacia Hirving mediante la cual el entrenador fue claro y contundente: no se tolerarán indisciplinas. A la primera muestra de mala actitud por parte del jugador, dentro o fuera de la cancha, Márquez le cortará de su gestión sin nada qué pensar.



La postura del técnico va inclinada hacia la protección del buen ambiente dentro del vestidor. Para nadie es un secreto que durante la Copa del Mundo pasada, la selección mexicana funcionó dentro de una gran armonía internar y la idea de Rafael es la de proteger tal a toda costa.

Germany v Mexico - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Lozano incluso en su tiempo fue vetado por la FMF luego de imponer exigencias especiales en su trato cuando fuese llamado a selección. Javier Aguirre le abrió la puerta de vuelta e Hirving falló de nueva cuenta.

Hoy Rafael le da una nueva oportunidad que bien podría ser la última. Lo anterior dependerá al cien por ciento de Lozano. Si Hirving tiene autocontrol, se le verá con México a lo largo del curso. Si vuelve a caer en sus complicaciones disciplinarias, Márquez le regresará al exilio del que le ha sacado.

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