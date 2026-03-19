Ramón Juárez se encuentra molesto por el nivel ofrecido por el América en la CONCACAF

En América, la prioridad es ganar la CONCACAF por encima de la Liga MX. Así lo ha expresado el técnico André Jardine y lo entiende la plantilla del cuadro del nido de Coapa. Hay dos razones para ello. La primera, saldar la deuda internacional que el club tiene para con la grada.

Segundo, ganar el boleto para el Mundial de Clubes de 2029. Sin embargo, esta misión está siendo un dolor de cabeza para el cuadro de la capital del país. Tan sólo en la ronda de octavos, ha logrado el pase tirados en su área y pidiendo la hora, algo que no se puede permitir un equipo de este nivel, afirma Ramón Juárez.

"EL PASE FUE IMPORTANTE, NO ESTAMOS CONTENTOS CON LAS FORMAS, NO PUEDE VOLVER A PASAR" 👀#LUP | Las palabras de los jugadores americanistas tras conseguir el pase ante el Philadelphia.



"No podemos terminar sufriendo en casa" pic.twitter.com/uzIuVK9akt — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 19, 2026

"No nos vamos contentos, para nada con eso, creo que era un partido que teníamos totalmente controlado y terminar de la forma en que terminamos no es lo que buscábamos. Entonces en esa parte nos tenemos que ocupar y aprender para que no vuelvan a pasar este tipo de situaciones", externó en medio de preocupación el zaguero mexicano.

Ramón también aseguró que el equipo está obligado a mejorar de forma inmediata tanto en ataque, como en defensa. Siendo claros, el zaguero asegura que en contra de los Pumas de la UNAM se tiene que ver un rostro totalmente diferente.

Atletico San Luis v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Por último, Juárez no escondió decepción por el hecho de que el América no se cruzará con el Inter Miami en la ronda de los cuartos de final. La posibilidad de enfrentar a Leo Messi en el nuevo Estadio Azteca generaba ilusión al vestidor en Coapa, misma que se ha esfumado tras la caída del campeón de la MLS ante Nashville.

América no está en buen estado de forma. Conseguir el boleto no fue un milagro, sin embargo sí caminaron sobre la cornisa para ello. Ante equipos de mayor poderío, esto puede ser un riesgo que se pague muy caro.

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