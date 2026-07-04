Ranking de los candidatos a ganar el Mundial 2026 tras los 16avos de final

El Mundial 2026 ya tiene a sus 16 mejores equipos y estos 10 son los que mayor cantidad de chances tienen de llegar a la gloria, aunque solamente dos de ellos llegarán a la gran final para definir al nuevo campeón del mundo.

Los octavos de final arrancarán este sábado con el duelo entre Canadá y Marruecos; y se extenderán hasta el martes a última hora, donde tendremos a los mejores ocho del torneo y el cuadro de cuartos de final ya confirmado, con la ilusión de duelos apasionantes como Brasil vs Inglaterra o Marruecos vs Francia.

A continuación, los 10 máximos candidatos a ganar el Mundial 2026 tras los 16avos de final.

10. Bélgica

Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Emilee Chinn/GettyImages

El equipo belga es el peor de este ranking, con un rendimiento que dejó bastante que desear a lo largo de la campaña mundialista y una clasificación milagrosa a los octavos de final.



En los 16avos enfrentaron a Senegal, que durante 80 minutos dominó el partido a su gusto y placer, ostentando un 2-0 en su favor en el minuto 86'. Allí fue cuando Romelu Lukaku sembró el suspenso en con el descuento, mientras que Youri Tielemans empató las acciones a los 89' para el delirio belga.



Al final de la prórroga, en el minuto 125', el atacante del Aston Villa cambió por gol un penal para darle a su país una inesperadísima clasificación a octavos de final. En dicha instancia se enfrentarán a Estados Unidos.

9. Marruecos

Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Marruecos volvió a sorprender a todos, esta vez por la forma en la que se dio su victoria: Issa Diop se clavó en el área tras no poder correr más por el agotamiento y fue el encargado de igualar el partido a los 91', forzando la prórroga.



En los penales se vivió una tanda por demás loca, con fallos al arco y una atajada de Bono que llamó la atención del mundo por la forma en la que se inclinó por una de las mitades del arco.



No están siendo el equipo que fueron en 2022, pero siguen en carrera. Ahora, van contra Canadá con la ilusión de sacar su pasaje a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

8. Noruega

Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

Otra selección que clasificó sobre la hora fue Noruega, aunque tiene un rendimiento sostenido superior al de Bélgica y Marruecos: tras una correcta fase de grupos, le ganaron 2-1 a la dura Costa de Marfil en 16avos de final de manera agónica, con un gol de Erling Haaland a los 86'.



Esta Copa del Mundo muestra una constante en los goles sobre los últimos minutos, y el combinado nórdico ha sabido aprovechar esta situación gracias a su grandísimo goleador. Ahora se les vendrá Brasil, y tienen grandes chances de dar un fuerte batacazo.

7. Estados Unidos

USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

El equipo de Mauricio Pochettino ganó con solvencia su cruce con Bosnia y Herzegovina para clasificarse a los octavos de final, aunque tendrán un problema severo de cara al partido con Bélgica: Folarin Balogun, su figura y autor del primer gol, vio la tarjeta roja por una dura entrada y se perderá el encuentro.



Christian Pulisic deberá dejar atrás las molestias y hacerse cargo del equipo, que enfrentará al rival más complejo hasta el momento en una instancia definitoria. El choque tendrá lugar en el Lumen Field de Seattle el próximo lunes.

6. Inglaterra

England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

Sufrieron muchísimo para eliminar al Congo, aunque el triunfo terminó siendo merecido: los africanos golpearon primero con el tanto de Cipenga, pero Harry Kane sacó a relucir su jerarquía en el segundo tiempo y, con un doblete, clasificó a los Tres Leones a los octavos de final.



De cara al partido contra México tendrán que mejorar el funcionamiento, pero está claro que los de Javier Aguirre tendrán adelante al rival más complejo hasta el momento. Su estrella, el 9 del Bayern Múnich, sigue sumando razones para ganar el Balón de Oro.

5. Portugal

Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

La clasificación del equipo portugués a octavos de final estuvo manchada por una tremenda polémica tanto en el penal que igualó las acciones como en el tanto anulado a Josko Gvardiol en el final, que hubiera forzado la prórroga.



Cristiano Ronaldo, con el tiro desde los 12 pasos, se destapó anotando su primer gol en un partido a eliminación directa de una Copa del Mundo, algo que seguramente le sirva de incentivo para ir a por más en el duelo contra España.

4. Brasil

Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

La Canarinha de Carlo Ancelotti sufrió para clasificar, pero sacó chapa de equipo grande para dejar en el camino a la dura y disciplinada selección japonesa de Moriyasu.



Los asiáticos se habían puesto arriba en el marcador en el primer tiempo, Casemiro de cabeza igualó a los 11' de la segunda mitad y Gabriel Martinelli, cuando moría el partido, marcó el 2-1 final.



Ahora, van contra la dura Noruega de Erling Haaland y Martin Odegaard en la búsqueda de su clasificación a cuartos de final. En esa instancia irían contra el ganador de Inglaterra - México.

3. Argentina

Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Megan Briggs/GettyImages



En un partido más reñido de lo esperado, la selección de Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en los 16avos de final y se instaló ya entre los mejores 16 equipos de esta copa del mundo.



Lionel Messi, el astro argentino que en Catar 2022 se vistió de héroe y alzó la tercera estrella con la albiceleste, ha marcado siete goles en los cinco partidos que ha disputado Argentina en esta copa del mundo.



Claro que Egipto no será un rival fácil de vencer. Argentina debe tomar lo sufrido ante Cabo Verde como una especie de lección en esta etapa de mata/mata, si es que quiere manter con vida la ilusión del bicampeonato.

2. España

Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Harry How/GettyImages

La Furia Roja ganó con autoridad, sin brillar demasiado contra un rival que pasó de ronda de casualidad tras una actuación mediocre en el grupo J.



Mikel Oyarzabal y Pedro Porro fueron los autores de los goles de una España que avanza, y que encontrará en Portugal un rival de tremendo cuidado en octavos de final.



Unai Simón viene de romper el récord de minutos sin recibir goles por Copa del Mundo, y el guardameta del Athletic Club buscará que esto siga así y su número se incremente.

1. Francia

France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

Les Bleus romperon una marca impresionante, anotando tres goles o más en sus últimos cinco partidos de Copa del Mundo, incluyendo la final de Qatar 2022 frente a Argentina.



Mbappé en llamas sacando boletos para ser Bota de Oro por segundo Mundial consecutivo, Dembélé desatado rumbo a otro posible Balón de Oro y Olise enchufado tentando cada vez más a Florentino le meten miedo a cualquier defensa. En octavos de final enfrentarán a Paraguay, una de las grandes sorpresas, en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.

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