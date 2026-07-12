El ranking de los cuatro candidatos a ganar el Mundial 2026 tras los cuartos de final

El Mundial 2026 se ha ido rápido y luego de vivir duelos emocionantes a lo largo del mes de junio y julio, únicamente quedan los cuatro combinados que van a pelear por el título del mejor del mundo: Francia, España, Inglaterra y Argentina.

De los cuatro candidatos a llevarse la Copa del Mundo, tres de ellos llegaban con etiqueta de favorito desde antes de arrancar la justa, por lo que no hubo grandes sorpresas, mientras El Equipo de la Rosa, al ser una potencia mundial, tampoco es raro verla establecida en las semifinales, ya que cuenta con una gran plantilla, encabezada por su capitán Harry Kane.



Será el próximo martes 14 de julio cuando se lleve a cabo la primera semifinal del campeonato, Les Bleus contra La Roja, incluso varios como el guardameta belga Thibaut Courtois se han atrevido a declarar que el ganador de esta llave será el monarca del torneo. El AT&T Stadium de Dallas será testigo de uno duelo imperdible entre dos campeones mundiales.



El segundo finalista lo conoceremos el miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, cuando El Equipo de los Tres Leones se mida a La Albiceleste de Lionel Messi, que quiere refrendar su corona y a la vez, hacerse con su cuarta estrella en el escudo para volverse tetracampeona como Italia y Alemania.



Es hora de ver el ranking de los cuatro candidatos a ganar el Mundial 2026:

4. Inglaterra

Harry Kane y Jude Bellingham | Richard Pelham/GettyImages

Tal como se mencionó, El Equipo de la Rosa no estaba entre las máximas favoritas a ser campeón del mundo, sin embargo, nunca se puede descartar a los creadores del fútbol, que también tiene la mejor liga del mundo: la Premier League.



El técnico alemán Thomas Tuchel fue sumamente criticado antes del certamen por haber excluido de su convocatoria a futbolistas importantes como Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Morgan Gibbs-White, Harry Maguire, Luke Shaw, entre otros más.



A pesar de esto, el timonel sigue con vida y ha logrado que Harry Kane y Jude Bellingham sean unos líderes natos que tienen a su nación cerca de la final, con El Huracán aportando seis dianas y una asistencia, mientras el jugador del Real Madrid aparece con seis tantos y una asistencia.



Su presentación ante Croacia fue espléndida tras golearla 4-2, pero luego se metió en una especie de irregularidad que empezó a generar dudas, sin embargo, es un hecho que será un rival complicado para cualquiera, ya que también cuenta con otros elementos de renombre como Reece James, Declan Rice, Elliot Anderson, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Nico o’Reilly, Anthony Gordon, Marcus Rashford, Jordan Pickford, entre otros más.



La urgencia de no ser campeona desde hace más de 50 años, es decir, desde Inglaterra 1966, hará que la plantilla se sienta con una increíble necesidad de ganar sí o sí.

3. Argentina

Lio Messi, el ídolo de sus propios compañeros | Justin Setterfield/GettyImages

Al tratarse, posiblemente, del último Mundial de Lionel Messi, La Albiceleste tendría una obligación de hacerse con el trofeo, porque se desconoce que depara para la selección en una era post-Messi.



Si bien el equipo argentino siempre está entre los favoritos a ser campeón, sus rivales no han sido los más fuertes y aun así, los han tenido contra las cuerdas. A diferencia del resto, los de Lionel Scaloni se han medido a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y Egipto, contrincantes que en el libreto no tendrían oportunidad de vencer, pero tanto los caboverdianos como los egipcios estuvieron a nada de la sorpresa.



En este campeonato, La Pulga no se ha cansado de imponer marcas: máximo goleador en la historia de los Mundiales con 18 tantos y nueve partidos consecutivos de la justa internacional anotando, es decir, desde la fase final de Qatar 2022.



A pesar de su edad, El Mesías sigue demostrando que está más que vigente, con ocho anotaciones y una asistencia en lo que va del campeonato, además ha recibido gran apoyo de sus compatriotas Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández, quienes han aportando dianas y asistencias cuando el ‘10’ no lo hace, sin olvidar que Emiliano ‘Dibu’ Martínez ha salvado las papas en algunas ocasiones.



Aun cuando se ha hablado de arbitraje que favorece al actual campeón del mundo, no será nada sencillo que supere a las naciones restantes que quieren evitar que repita como monarca.

2. España

Dani Olmo, Marc Cucurella y Fabian Ruiz | Luke Hales/GettyImages

La segunda máxima favorita a ser campeona del mundo. El famoso ‘tiki-taka’ es el sello de esta selección, sin embargo, no siempre termina por funcionar y se debe apostar por otras opciones como disparos desde lejos o la táctica a balón parado._



El estratega Luis de la Fuente tiene en sus manos a un grupo de futbolistas que saben cómo tratar la pelota, dotados técnicamente, con gran juego colectivo y que anhelan con todo darle su segundo cetro a su país.



Lamine Yamal no llegó en su mejor forma y aunque parece que aún está lejos de ello, debido a los problemas de lesión que casi lo hacen perderse la justa, se mantiene como un arma peligrosa a la ofensiva, sumado al gran olfato goleador de Mikel Ayarzabal, que tiene cuatro pirulos y una asistencia, y a la magia que ha tenido Mikel Merino cuando entra de relevo para aportar goles.



Se debe resaltar también el gran papel que han tenido Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Dani Olmo, Fabian Ruiz, Unai Simón, Rodri Hernández, Pedri González, entre otros más.



La Roja no tuvo un camino sencillo porque para decir presente en esta fase, tuvo que dejar atrás a Uruguay en la Fase de Grupos, así como a Portugal y Bélgica, en octavos y cuartos, respectivamente.

1. Francia

Dayot Upamecano, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Desde antes de dar el silbatazo inicial había un candidato claro a llevarse el Mundial Norteamérica 2026 y esos eran Les Bleus.



Su etiqueta de favorito se ha mantenido plasmada en el certamen, ya que ninguna otra escuadra tiene su poderío ofensivo encabezado por Kylian Mbappé, que cuenta con el gran apoyo de Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué, todos ellos unos auténticos monstruos que te ponen en graves aprietos.



El seleccionador Didier Deschamps se quedó a nada de ser bicampeón desde el banquillo en Qatar 2022, pero ha demostrado que lo logrado desde Rusia 2018 no ha sido mera casualidad, ya que a pesar del adiós de grandes estrellas hubo otras que arribaron para darle solidez a su proyecto.



Otro aspecto a resaltar es que los galos únicamente han recibido dos goles hasta ahora, uno de Senegal y otro de Noruega, ambos en la Fase de Grupos, hablando bien de su cuadro defensivo, aun cuando varios especialistas apuntaban que la gran debilidad de Les Coqs era su guardameta Mike Maignan. Afortunadamente, Dayot Upamecano, Jules Koundé, Ibrahima Konaté y William Saliba han dado fuerza a la parte baja.



Por último, La Tortuga Ninja lleva ocho goles y tres asistencias y apunta a romper la marca de Lionel Messi como máximo anotador en la historia de los Mundiales, ya que a sus 27 años aún le queda mucho tiempo para hacer añicos su récord, al mismo tiempo, El Mosquito sigue en plan grande y presume cinco anotaciones y dos asistencias.

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