Si bien Lionel Scaloni llevó a Argentina a un segundo título de la Copa América en 2024, no pudo evitar tener un ojo puesto en el equivalente europeo de la competición continental que se disputaba al otro lado del mundo.

“Lógicamente”, reveló en aquel momento el seleccionador argentino , “quiero que a España le vaya bien”.

Hace dos veranos, tanto el maestro como el aprendiz triunfaron, pero solo uno puede ganar el máximo galardón del fútbol cuando España y Argentina se enfrenten en la final del Mundial del domingo.

Ranking de los finalistas del Mundial 2026: comparación entre Argentina y España

Poderío ofensivo

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Shaun Botterill/GettyImages

Argentina España

Se ha convertido en un cliché decir que tener a Lionel Messi en tu equipo equivale prácticamente a una ventaja de 1-0, y este verano se ha demostrado que es así. De hecho, esto no le hace justicia al capitán argentino.

Messi ha marcado o asistido en al menos un gol en cada una de sus últimas 11 apariciones en la Copa del Mundo , desde la victoria en la fase de grupos contra Polonia en 2022, cuando le detuvieron un penalti. Solo una vez este verano Messi ha participado en menos de dos goles siendo titular, y eso solo gracias al polémico panel de jueces de línea que consideró que el cabezazo de Cristian Romero contra Cabo Verde fue un autogol en lugar de una asistencia del jugador de 39 años.

Messi, por sí solo, ha participado directamente en 12 goles en el Mundial de 2026, la misma cifra que ha logrado acumular colectivamente toda la plantilla de España.

Sin embargo, si bien Argentina puede presumir del atacante individual más potente este verano, el colectivo español dista mucho de ser implacable. Ningún equipo mantiene el balón acorralado en el último tercio del campo con tanta tenacidad como el vigente campeón de Europa. Sacar el balón de esa zona podría ser la mejor opción de Scaloni para marcar: Argentina ha anotado más goles en transición que cualquier otra selección este verano.

Solidez defensiva

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Ian MacNicol/GettyImages

España Argentina

Hubo mucho que admirar en la contundente victoria de España sobre Francia en las semifinales. Para Rodri, el mejor jugador del partido, su aspecto favorito fue evidente: "Diría que fuimos incluso mejores sin balón que con él".

España ha recibido un xG combinado de 2,15 en siete partidos, permitiendo solo 10 disparos a puerta, nueve de los cuales fueron detenidos por Unai Simón. A pesar de haber recibido siete veces más goles que su próximo rival, Argentina ha sido relativamente sólida, con un xG de 4.

Existe el riesgo de que el vigente campeón del mundo se vea superado en la transición, mientras que la pareja de centrales formada por Lisandro Martínez y Cristian Romero es mucho más impredecible que la española. A pesar de la gran diferencia de experiencia, tanto Aymeric Laporte como Pau Cubarsí juegan con una serenidad y experiencia que la dupla argentina, tan ofensiva, evita deliberadamente.

Posesión de pelota

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

España Argentina

Es innegable que el dominio del balón por parte de España es inigualable. Sin embargo, Argentina tampoco le teme a la posesión.

Ambos equipos han promediado más del 60% de efectividad en sus partidos este verano. Inglaterra tuvo tan poca posesión del balón en su derrota en semifinales que Thomas Tuchel no tuvo más remedio que elogiar la forma en que el cuidado de la posesión forma parte del "ADN argentino".

El único equipo del planeta que podría acercarse a replicar la facilidad con la que España se desenvuelve en espacios reducidos es Argentina, que agrupa activamente a sus jugadores en callejones sin salida estrechos, tal es la confianza mutua en el primer toque de cada uno.

Presión

España Argentina

La forma en que La Roja asfixia a sus rivales es asombrosa. Ningún otro equipo en el torneo se acerca a la frecuencia con la que España presiona, lo cual es aún más impresionante si se tiene en cuenta que casi nunca pierden el balón y, por lo tanto, tienen muchas menos oportunidades de recuperarlo.

Al inicio del torneo, el seleccionador brasileño Carlo Ancelotti predijo: «Creo que este va a ser un Mundial de intensidad, de altísima intensidad». La presión arrolladora de España en la final ha confirmado esa predicción. Ancelotti añadió: «Argentina no practica un fútbol de alta intensidad».

Resultó curioso escuchar a Messi atribuir la tensa victoria de Argentina sobre Cabo Verde en dieciseisavos de final a una mala estrategia de presión. Kylian Mbappé señaló el mismo fallo al explicar las deficiencias de Francia contra España, un equipo incluso más hábil que Cabo Verde para sortear cualquier defensa desorganizada.

Intangibles

Argentina España

Reducir el deporte rey a una serie de estadísticas ignora que se trata de un deporte de carne y hueso, con corazón y alma. La maratón de una liga de diez meses puede atenuar ese impacto intangible, pero esos factores cobran aún mayor importancia en el transcurso de un solo partido.

En cuanto a espíritu de lucha, Argentina no tiene rival. Scaloni es el mayor defensor de la calidad mítica de su equipo, atribuyendo la remontada en semifinales contra Inglaterra al “trabajo en equipo, la hermandad, no rendirse jamás y luchar hasta el final”.

El equipo de Luis de la Fuente no ha estado por debajo en el marcador ni un solo segundo este verano, así que es imposible saber si podría mantener el mismo fervor visceral cuando se encuentre contra las cuerdas. Pero España cuenta con una fortaleza mental única: la confianza.

“Hoy nos enfrentamos a una de las mejores selecciones nacionales del mundo”, reflexionó el técnico vasco tras la semifinal del martes contra Francia , “pero frente a ellos tenían al mejor equipo del mundo”. Teniendo en cuenta todo lo ocurrido este verano, es difícil discrepar de esa valoración.