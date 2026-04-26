Raphael Veiga falló un penal ante Atlas en la derrota del América y habrá Clásico Capitalino en Liguilla

Las Águilas del América lograron su cometido de instalarse en la Liguilla del Clausura 2026, sin embargo, su intención era acomodarse en una mejor ubicación tras las victorias sobre Toluca y León, pero el Atlas les arruinó sus planes ‘a lo Atlas’, ya que en los minutos finales Alfonso González realizó una gran jugada individual para darle los tres puntos a los Rojinegros por la mínima diferencia.

¡SON 18 PENALTIS ATAJADOS PARA CAMILO VARGAS!😱🙌



Raphael Veiga falló desde los 11 pasos y Camilo Vargas se vistió de héroe con su gran atajada 🧤



El América pierde la oportunidad de ponerse arriba en el marcador y el empate se mantiene en el juego pic.twitter.com/aMt7MOtk2I — Claro Sports (@ClaroSports) April 26, 2026

No obstante, esto se pudo haber evitado porque los de Coapa pudieron irse arriba en el marcador desde el primer tiempo, ya que el silbante Víctor Cáceres decretó un penal a favor de los locales por una mano de Víctor Ríos. El encargado de ejecutar desde los once pasos fue el brasileño Raphael Veiga, mas mostró su poca convicción al disparar hacia el centro para que el colombiano Camilo Vargas desviara y aumentara su marca como el máximo atajador de penales en la historia de la Liga.



Esta derrota catapultó a los azulcremas hasta el octavo sitio de la clasificación, por lo que su rival en la Liguilla serán los Pumas, que le arrebataron la cima a las Chivas justo en la última jornada. Con esto, habrá una nueva edición del Clásico Capitalino comenzando la llave en el Estadio Banorte Azteca para luego definir todo en el Estadio Olímpico Universitario. Durante este campeonato, Universidad Nacional se llevó el clásico gracias a un penal marcado en el tiempo añadido, que fue bien cobrado por el paraguayo Robert Morales.



Ya en conferencia de prensa, el técnico brasileño André Jardine reconoció que el resultado no fue lo esperado, así como el desempeño que tuvieron sus jugadores, además aceptó que salieron mucho más relajados al saber el resultado entre el Guadalajara y Tijuana, pues ya sabían que estaban dentro de la Fiesta Grande.

🗣 André Jardine, técnico del América, explicó lo sucedido con el penalti fallado por Raphael Veiga 🦅🇧🇷 pic.twitter.com/lviCPzEYQO — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 26, 2026

“Salimos con un gusto amargo, no fue una buena actuación, Atlas dando la vida por el empate, le salió la victoria. El equipo, a partir de Tijuana, con Chivas, se relajó un poco, sabíamos que ya estábamos clasificados, fue un mix de sensaciones. Tenemos que valorar la clasificación, no fue conquistada hoy, fue en las últimas victorias, con todas las dificultades del torneo, con ocho bajas, América ahí está”, explicó el estratega sobre su sentir.



Sobre la falla de Veiga, su compatriota salió en su defensa: “Es un buen pegador de penaltis, tiene un récord de tantos penales consecutivos. Brian (Rodríguez) cedió para darle más confianza. Debió pegarle de forma distinta, hasta los más experimentados deben de estar abiertos a aprender, aprendió una fuerte lección”.



Por último, el tricampeón con los Millonetas tomó tiempo para hablar de su rival en Liguilla, en donde está consciente que cualquier error como el cometido ante los Zorros puede dejarlos fuera, aparte no quiso dar un favorito porque en los clásicos no los hay desde su punto de vista.

"No entramos en este tipo de discusión, quién es favorito, la verdad poco importa" ⚽️🎙️



André Jardine y cómo ve la eliminatoria de Cuartos de Final ante Pumas ☝️🐾🦅



📽️: @egarrido12_ pic.twitter.com/dYxNQyIQXL — AS México (@ASMexico) April 26, 2026

“A partir del próximo partido, un error como los de hoy, difícilmente vamos a avanzar. Los profesionales no entramos en discusiones de favorito. El partido con Pumas es un clásico, en clásicos no hay favoritos”, concluyó.