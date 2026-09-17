Raphinha alcanza a Lionel Messi con un inicio de temporada histórico en el Barcelona

En el duelo correspondiente a la jornada seis de LaLiga española, el FC Barcelona goleó 7-2 al Racing de Santander. El seleccionado brasileño Raphinha acaparó todas las portadas de los diarios, luego de concretar un hat trick que lo ha metido de lleno en la historia del conjunto catalán.

Con 10 goles en siete partidos disputados, incluyendo LaLiga y la UEFA Champions League, Raphinha ha igualado el arranque que tuvo Lionel Messi con el FC Barcelona en la temporada 2012/13.

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En aquella ocasión, el astro argentino culminó la campaña con 60 goles. En lo colectivo, el FC Barcelona ganó LaLiga, con la histórica marca de los 100 puntos. Esto compensó un poco el haber perdido frente al Real Madrid las semifinales por la Copa del Rey y la Supercopa de España.

En lo que respecta a la UEFA Champions League de ese año, fueron eliminados por el Bayern Múnich en la ronda de semifinales.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Raphinha has now matched Lionel Messi’s BEST EVER start to a season for Barcelona!



Raphinha has scored 10 GOALS in his first 7 games, the same number Messi scored in his first 7 games of the 2012/13 season.



Lionel Messi went on to finish that season with 60 GOALS. pic.twitter.com/lIIW5kVKFV — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 16, 2026

Al término del encuentro, Raphinha, quien fue premiado como el jugador del partido, habló frente a las cámaras y reconoció, entre otras cosas, que se siente cómodo jugando como centro delantero. Una función distinta a la que normalmente desempeña dentro de la cancha.

Es interesante como, de forma indirecta, la negativa del Atlético de Madrid para venderle a Julián Álvarez orilló al FC Barcelona a experimentar con el brasileño como su referente en el ataque, y el resultado, hasta el momento, ha sido espectacular.

Las declaraciones de Raphinha luego de su hat trick frente al Racing de Santander

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACING | LLUIS GENE/GettyImages

Lamine Yamal necesitaba ese gol después de fallar el penalti hoy... Intentaré ayudar a Lamine todo lo que pueda. Solo quiero ayudar a mis atacantes. Quiero ayudar a Lamine, Adeyemi, Gordon... Los atacantes necesitan goles, así que intentaré hacer todo para que marquen goles. Somos una familia y los miembros de la familia deben cuidarse unos a otros. Me siento bien como delanterp... Estoy marcando muchos goles. Raphinha.

Los números de Raphinha que lo convirtieron en el MVP del partido frente al Racing de Santander:

• 3 goles

• 6 tiros

• 32 toques

• 1 pase clave

• 1 penal ganado

• 3 duelos ganados

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