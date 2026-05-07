Raphinha habla de su continuidad en el FC Barcelona

Durante el Media Day organizado en la previa del duelo entre el FC Barcelona y el Real Madrid del próximo domingo, Raphinha habló y desmintió con firmeza las versiones que lo vinculan con una supuesta salida del club catalán.

El extremo brasileño aseguró que desde su llegada al conjunto culé convive con especulaciones sobre su futuro y apuntó especialmente contra informaciones recientes que, según él, no tienen ningún sustento. “Desde el primer día dicen que me quiero ir, pero mienten”, remarcó en diálogo con ESPN.

🚨🗣️ 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Raphinha speaks out:



"I think people don't like seeing me here. Especially the press." pic.twitter.com/Z4dSR7EscZ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 6, 2026

Una respuesta sin demasiadas vueltas

Sin dar nombres, Raphinha se refirió a un periodista que publicó que había mantenido reuniones con el club para analizar su continuidad de cara a la próxima temporada. El futbolista negó completamente esas versiones y dejó claro que nunca manifestó dudas sobre seguir en el Barcelona.

Puertas adentro del azulgrana, el extremo sigue siendo considerado una pieza importante dentro del plantel y además forma parte del grupo de capitanes. En la actual campaña suma 19 goles y 7 asistencias en 31 partidos, registros que lo ubican entre los futbolistas más productivos en el esquema táctico del entrenador Hansi Flick.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Lejos de alimentar polémicas, Raphinha también habló del objetivo inmediato del Barcelona. Para él, el verdadero valor está en conquistar LaLiga, más allá de que el título pueda definirse nada menos que ante el máximo rival. Reconoció que para la afición una consagración en un clásico tendría un sabor especial, pero insitió en que lo central es levantar el trofeo.

En medio de las especualciones, el brasileño eligió no mirar más allá del presente deportivo y aseguró que hoy no piensa en irse del club. Ahora vuelve a estar disponible después de superar la molestia muscular que sufrió durante la última fecha FIFA con la selección de Brasil y su regreso llega en un tramo decisivo, con el equipo jugándose buena parte de la temporada.

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