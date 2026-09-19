Raphinha habla respecto a su futuro dentro del Barcelona

Como el mundo ya lo ha notado, el inicio de temporada para Raphinha está siendo una locura. El brasileño hoy en su sitio como falso '9' está rindiendo a un nivel superlativo dentro de la cancha. Sus registros en siete juegos entre liga y Champions League llegan a los 11 goles y tres asistencias, es decir, el ex Leeds United aporta directamente en dos anotaciones por partido.

Está claro que Raphinha está más cómodo que nunca antes dentro del Barcelona. Así mismo lo ha señalado el brasileño en sus más recientes declaraciones. A través de las mismas, el atacante externa su cariño por el cuadro de la ciudad condal y su deseo de mantenerse dentro de la institución incluso hasta el cierre de su carrera.

🚨🔵🔴 Raphinha confirms: “I plan to sign a new contract at Barcelona! My hope is to stay here until RETIREMENT”.



“I hope to be a Barça player until the end of my career”, told RAC1. pic.twitter.com/1C5YFCch0r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2026

Sí, pienso renovar. Cuando renové mi contrato, lo hice hasta 2028 con la idea de que tendría 30 o 31 años y no sabía como llegaría pero, tal como he empezado la temporada, me da para unos años más y estaría muy contento de poder alargar mi contrato y ojalá acabar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio. Raphinha

Aunque no aseguró ningún tipo de continuidad vitalicia, días atrás Deco, hombre fuerte en la planeación deportiva del Barcelona habló al respecto del futuro del jugador dentro de la institución. El portugués, quien en su tiempo fue representante de Raphinha, aseguró que en su momento charlarán con respecto de la firma de un nuevo contrato.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACING | LLUIS GENE/GettyImages

Todo jugador tiene su orgullo pero creo que él ha ido construyendo su historia en el club, con el respeto de sus compañeros en el vestuario. Es feliz aquí y eso es importante. El mister le ha sacado el máximo rendimiento con su gestión emocional. Le veo muy bien. ¿Contrato hasta 2028? Estamos siempre atentos a nuestros jugadores para que no nos pillen de sorpresas las renovaciones y después tenemos la meritocracia, que haya equilibrios de contratos y que no haya problemas. Hablaremos con él. Deco

Por ahora la prudencia ahonda en ambas partes. A Raphinha le compete mantenerse en este mínimo nivel hasta nuevo aviso. De ser el caso, seguramente en su momento llegará la recompensa por parte del club.

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