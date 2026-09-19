En lo que va de la campaña, el FC Barcelona tiene una figura prácticamente excluyente: Raphinha, uno de sus flamantes capitanes. El brasileño ex Leeds lleva once goles en siete encuentros, anotando en casi todos los compromisos del Blaugrana hasta ahora. Solamente no le marcó al Levante, aunque esa noche repartió dos asistencias.

“Es injusto. No sólo por mí, sino también por Pedri. Mi objetivo personal es ganar la Champions y una Liga más, estaría espectacular", dijo respecto al hecho de no ser nominado para ganar el premio al mejor jugador de la temporada en diálogo con RAC1. A pesar de eso, fue claro sobre su candidato, Lamine Yamal: “Se lo tiene que llevar de calle”.

"Pienso renovar. Cuando renové mi contrato, lo hice hasta 2028 con la idea de que tendría 30 o 31 años y no sabía cómo llegaría, pero, tal como he empezado la temporada, me da para unos años más y estaría muy contento de poder alargar mi contrato y ojalá acabar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio", señaló sobre su futuro.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACING | LLUIS GENE/GettyImages

“Tal como he empezado esta temporada, creo que me da para unos años más", sostuvo sobre su brillante arranque de temporada con la camiseta Blaugrana.

Deco respaldó la opinión de Raphinha

"Creo que Lamine es el gran candidato. Ha ganado con el Barça y es campeón del mundo. Fue clave la temporada pasada y ha sido el mejor de la Liga. No veo ninguna duda. A mí me gusta el fútbol. Es como cuando ganaba Leo y Leo era el mejor. En este caso no hay mucha discusión. Para mí es un escándalo mundial que no estén Pedri y Raphinha en la lista. Hay injusticias que se cometen. Que Pedri no esté, con su talento, me parece incomprensible", dijo el director deportivo del Barça en diálogo con El Món a RAC1.