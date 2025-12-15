Raphinha revela la verdad tras la nueva celebración de su gol con Lamine Yamal

El delantero del Barcelona, ​​Raphinha, afirmó que su nueva celebración del gol con Lamine Yamal carecía de significado y se centró en los matices tácticos de la victoria del sábado en LaLiga.

Raphinha abrió el marcador contra Osasuna tras 70 frustrantes minutos. Con un espacio excepcional para abrirse paso, el delantero brasileño remató con precisión por la escuadra, girándose para lanzar un rugido de alegría.

El líder del Barcelona ese día también anotó el segundo gol de la victoria, con una volea a bocajarro, y decidió celebrarlo con Yamal. Ambos se dieron dos palmadas antes de levantar los brazos e inclinar la cabeza. Fue una imagen impactante, una que los aficionados no habían visto antes, pero, por desgracia, no tenía un significado especial.

Lamine Yamal (izquierda) ayudó a Raphinha a celebrar el sábado | JOSEP LAGO/GettyImages

“No, de verdad”, se encogió de hombros Raphinha al ser preguntado sobre la celebración posterior al partido. “Llevábamos tiempo haciendo este gesto, y a menudo nos saludábamos así, y al final conseguimos sentenciar el partido”.

Raphinha estaba más interesado en la mejora del Barcelona que en la celebración.

“Osasuna defendió muy bien y tuvimos que hacer un muy buen partido”, conjeturó tras el partido. “La paciencia fue clave para marcar el primer gol. Podría haber llegado en el minuto 80 o 90. Hay que estar preparado. Sabíamos que sería difícil marcar el primer gol”.

Creo que las cosas van muy bien. Necesitamos centrarnos en nosotros mismos, y al final, eso es lo más importante. Si hacemos bien nuestro trabajo, no tenemos que preocuparnos por nada más.

Además de su paciencia en ataque, una estructura defensiva más firme fue un gran impulso para los líderes de La Liga. El Barcelona solo concedió tres disparos a Osasuna en todo el partido, la menor cantidad que ha recibido en cualquier partido desde septiembre.

Flick elogia a Raphinha en un rol inusual

El reciente regreso de Raphinha tras su lesión ha supuesto un gran impulso | Pedro Salado/GettyImages

Raphinha marcó su gol número 60 con la camiseta del Barcelona, ​​logrando la hazaña en menos partidos que el gran Johan Cruyff, desde la posición de central. Tras quedar quinto en la votación para el Balón de Oro de 2025 tras jugar casi exclusivamente en la banda izquierda, la llegada de Marcus Rashford en verano ha generado un pequeño dilema de selección para Hansi Flick.

El entrenador alemán puso a ambos delanteros de inicio el sábado, con Rashford alineando en la banda mientras que Raphinha era el número 10 en un 4-2-3-1. Cuando Flick experimentó con esta formación en agosto, el brasileño quedó completamente anulado contra el Levante y tuvo que ser reubicado en la banda izquierda al descanso. En esta ocasión, su impacto fue mucho mayor.

"Lo más importante para mí es que haya marcado esos dos goles, y también su progreso como jugador", comentó Flick con entusiasmo. "Siempre es una pieza clave y una gran ayuda para nuestro equipo, y creo que lo hemos visto hoy.

"Presionaron con muchísima intensidad en el tercio defensivo, y no fue fácil crear espacios, pero cuando tuvimos la oportunidad, la aprovechamos".

